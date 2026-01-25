Atacante carrega na perna direita tatuagem do ídolo - Reprodução

Publicado 25/01/2026 20:20

Peru - A vitória do Alianza Lima sobre o Inter Miami, por 3 a 0, na tradicional "Noche Blanquiazul", teve dois gols de Paolo Guerrero e marcou a apresentação oficial do elenco para a temporada. Mas um dos momentos mais simbólicos da noite ficou fora do placar, protagonizado pelo argentino Alan Cantero, que terminou o amistoso chorando após trocar camisa com Lionel Messi.

Cantero entrou no intervalo da partida, após substituir Jairo Vélez, e teve poucos minutos em campo diante do seu maior ídolo. O atacante carrega na pele uma tatuagem de Messi na perna direita e, ao apito final, foi ao encontro do craque argentino, que o presenteou com a camisa utilizada no jogo.

Visivelmente emocionado, o jogador do Alianza Lima não conteve as lágrimas ao receber o uniforme. Primeiro colocou a camisa sobre o ombro, depois vestiu o presente ainda no gramado, antes de deixar o campo sob aplausos, em uma cena que marcou a noite em Lima.



Após a partida, Cantero relatou a surpresa com o encontro. "Messi é meu ídolo. Tenho ele tatuado. Nunca imaginei que compartilharia um momento com ele. Disse que o amava e que foi minha inspiração", afirmou.



O amistoso serviu como evento de lançamento da temporada do clube peruano, mas acabou ganhando contornos especiais para o atacante argentino, que transformou um simples jogo preparatório em uma lembrança pessoal que dificilmente será esquecida.