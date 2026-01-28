Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira (28)Reprodução / AS
Jornal espanhol fala em 'caçada a Filipe Luís' e diz que Fluminense pode brigar pelo Brasileiro
Flamengo é tratado como grande favorito ao título
Sem Paulo Henrique, Vasco divulga relacionados para estreia no Brasileiro
Brenner e Marino Hinestroza, reforços já regularizados, também ficaram fora
Rato invade gramado do Camp Nou antes de jogo do Barcelona pela Liga dos Campeões
Estádio ficou fechado por mais de dois anos para reforma
Fluminense negocia saída de lateral-esquerdo por empréstimo
Náutico tem interesse na contratação de Léo Jance
Vasco negocia contratação de Claudio Spinelli e aguarda resposta do Independiente del Valle
Atacante argentino está no radar desde a Sul-Americana, teve proposta inicial recusada e segue como alvo para reforçar o setor ofensivo cruz-maltino
Flamengo anuncia a contratação de Lucas Paquetá
Meia, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2030
