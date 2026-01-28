Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira (28) - Reprodução / AS

Publicado 28/01/2026 17:51

Rio - O Campeonato Brasileiro irá começar nesta quarta-feira (28) em um novo modelo que irá durar todo o ano de 2026. A competição foi destacada pelo jornal espanhol "AS". O papel do Flamengo, atual campeão como protagonista, foi reforçado com o título da matéria "todos contra Filipe Luís", porém, entre os que podem desbancar o Rubro-Negro, o diário citou um outro clube do Rio.

"O Brasileirão começa, e muito mais cedo do que o habitual. Nos últimos anos, a primeira rodada era disputada no final de março ou meados de abril, mas desta vez o principal campeonato sul-americano tem início em janeiro, com um calendário fortemente influenciado pela Copa do Mundo de 2026. O Flamengo tentará defender o título após uma temporada dos sonhos, mas não faltarão adversários. De Palmeiras a outros clubes como Cruzeiro, Corinthians e Fluminense", disse.

Em relação ao Flamengo a contratação de Lucas Paquetá foi destacada, além da chegada de Vitão. O jornal reforçou que o Rubro-Negro ainda busca no mercado um reforço para o ataque.

"A equipe de Filipe Luís será a favorita. Seu elenco dos sonhos está quase completo, com a chegada de Lucas Paquetá e a contratação de jogadores importantes como o zagueiro Vitao. O clube também está em busca de um atacante de alto nível", finalizou.