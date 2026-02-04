Endrick em treino pelo Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 04/02/2026 18:20

Rio - O começo de Endrick pelo Lyon voltou a ser destaque no jornal espanhol "AS". A publicação exaltou o sucesso do brasileiro, tanto dentro de campo, quanto fora de campo e chegou a comparar o jovem, de 19 anos, a Lionel Messi.

"Endrick já deixou sua marca no Lyon. Sua chegada ao futebol francês teve um impacto comparável ao de Leo Messi quando assinou com o poderoso Paris Saint-Germain em 2021. A mídia estampa suas atuações nas manchetes, analistas o elogiam constantemente e Fonseca está encantado com ele. Se ele continuar nesse ritmo frenético, o Brasil tem motivos para estar otimista em relação à próxima Copa do Mundo, onde ele sonha em ser titular", disse o diário.

No total, Endrick fez apenas quatro jogos e anotou quatro gols. O "AS" destacou como o Lyon tem lucrado, além da participação do atacante em campo.

"O fenômeno Endrick está completo. As vendas das camisas do brasileiro dispararam desde sua chegada. Crianças de Lyon lotam os treinos vestindo camisetas com o nome dele. Os ingressos antecipados para seus jogos se esgotam em minutos. No Brasil, as partidas do Olympique Lyonnais são assistidas por mais de 600 mil torcedores, enquanto as do PSG, o time mais conhecido fora da França, mal ultrapassam os 250 mil espectadores. Bastante revelador", concluiu.