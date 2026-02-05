Allan está na mira do Vasco - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/02/2026 16:15

Rio - Em busca de reforços para o meio-campo, o Vasco está negociando a contratação do volante Allan, de 28 anos, que defende o Flamengo. O desejo do Cruz-Maltino é um acordo por empréstimo até o final da temporada. As informações são da "ESPN".

O grande trunfo é a relação do jogador com Fernando Diniz. Os dois trabalharam no Fluminense em 2019, quando Allan retornou ao futebol brasileiro, depois de uma experiência sem destaque no futebol europeu.

A contratação de um zagueiro e de um volante são as prioridades para o Vasco neste momento. Até o momento, o clube carioca anunciou quatro contratações, além dos acertos com Cuiabano e Spinelli. Alan Saldívia, junto ao Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese, já fazem parte do elenco.

Allan está fora dos planos do Flamengo e quase foi negociado com o São Paulo. Contratado junto ao Atlético-MG em 2023, ele entrou em campo pelo clube carioca em 88 jogos e não fez gols ou deu assistências. O volante tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027.