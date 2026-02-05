Pepe Fiamoncini bateu o segundo recorde da sua curta carreira como atleta - Divulgação / YoPro

Publicado 05/02/2026 16:25

Rio - Tudo começou com uma pergunta durante os meses de confinamento devido à pandemia do coronavírus: "Até onde eu consigo ir?" O multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini, de 35 anos, alcançou um recorde curioso nesta quinta-feira (5), percorrendo 188 quilômetros em 24 horas em uma esteira.



Fiamoncini completou o desafio às 9h na Rio Academia, no Posto 10 da praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele havia iniciado sua corrida, equivalente a mais de quatro maratonas, na manhã anterior.

"Por incrível que pareça, eu comecei no esporte, 100%, durante a pandemia, que eu me vi trancado dentro de um apartamento no confinamento, no isolamento, e eu comecei a treinar e me inscrevi para fazer um Iron Man", disse Fiamoncini à AFP.



"O Ironman, para mim, era o auge da capacidade humana: 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Quando eu acabei o Ironman, eu falei: 'e agora? O que vem depois?'. Aí eu descobri o Ultraman, que é mais do que o dobro da distância", acrescentou esse "paulista com alma carioca", como o próprio se define.