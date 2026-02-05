Pepe Fiamoncini bateu o segundo recorde da sua curta carreira como atletaDivulgação / YoPro
Fiamoncini completou o desafio às 9h na Rio Academia, no Posto 10 da praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele havia iniciado sua corrida, equivalente a mais de quatro maratonas, na manhã anterior.
"O Ironman, para mim, era o auge da capacidade humana: 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Quando eu acabei o Ironman, eu falei: 'e agora? O que vem depois?'. Aí eu descobri o Ultraman, que é mais do que o dobro da distância", acrescentou esse "paulista com alma carioca", como o próprio se define.
Agora, ele escreverá seu nome novamente no Livro Guinness dos Recordes, assim que a organização validar o recorde após monitorar o desafio por vídeo ao vivo e analisar as informações das testemunhas.
'Correndo sem parar no mesmo lugar'
Depois de completar o Iron Man e o Ultraman, Fiamoncini, um contador e administrador totalmente dedicado aos seus desafios esportivos, começou a pesquisar os recordes do Guinness, enquanto se apaixonava por "um lugar mágico": o Salar de Uyuni, um deserto de sal na Bolívia.
Em maio de 2023, ele atravessou os 170 quilômetros do Salar de Uyuni em 33 horas, quatro minutos e dez segundos, sob condições extremas: 3.600 metros acima do nível do mar e temperaturas desérticas que variavam entre 30°C durante o dia e -10°C à noite.
Foi o seu primeiro recorde. A marca anterior era de 55 horas.
"Toda a minha equipe estava com o nariz sangrando [por conta da altitude e do ar seco]. Então, você imagina, o deserto, você só vê o horizonte na sua volta, e o pessoal com o nariz sangrando, meio 'Walking Dead'", brincou.
Ele já havia completado a icônica Travessia do Leme ao Pontal, nadando 36 quilômetros em mar aberto, no Rio.
"O físico aguenta. Agora, e a cabeça, né? (...) O que é a coisa mais chata que eu odeio?'". A resposta: "Treinar na academia, lugar fechado".
"Correndo sem parar no mesmo lugar, né?", continuou.
Em outubro do ano passado, na esteira, Fiamoncini estabeleceu seu segundo recorde: 110 quilômetros em 12 horas, um prenúncio para as 24 horas, seu terceiro recorde, durante o qual fez breves pausas para ir ao banheiro ou trocar de tênis.
E ele não pensa em parar.
O próximo desafio em mente é a Badwater, considerada a ultramaratona mais exigente do mundo, com um percurso de 217 quilômetros no Vale da Morte, na Califórnia, em temperaturas extremas que chegam a 50ºC.
