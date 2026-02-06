São Januário é a casa do Vasco - Reprodução

São Januário é a casa do VascoReprodução

Publicado 06/02/2026 13:38

Rio - O Botafogo terá direito a 10% da carga total de ingressos no clássico contra o Vasco, neste domingo (8), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) abriu uma exceção e permitiu que o Alvinegro tenha direito a uma carga maior do que o permitido em jogos na casa do Cruz-Maltino. O motivo é o bom relacionamento entre as torcidas.

"Dentro do laudo de segurança de São Januário, a determinação é 90% para o mandante e 5% para o visitante. Mas os dois clubes tem um relacionamento muito bom e conseguimos costurar esse acordo. É a última rodada e é importante jogar em São Januário", disse o diretor de competições da Ferj, Marcelo Vianna, à Rádio Tupi.

No Campeonato Carioca, os clássicos foram disputados com divisão igualitária de 50% da carga de ingressos entre os clubes. Ao todo, foram dois clássicos disputados no Maracanã e um no Nilton Santos, com torcida mista. Porém, sem a possibilidade de utilizar o Maracanã para o clássico entre Vasco e Botafogo, a Ferj optou por levar o jogo para São Januário, já que o Nilton Santos seria uma "inversão de mando".

"Consideramos o Nilton Santos, mas de certa forma seria uma inversão de mando. O policiamento também entendeu que o jogo pode ser em São Januário e a polícia vem fazendo isso com muita sabedoria”, finalizou Marcelo Vianna.