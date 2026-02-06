São Januário é a casa do VascoReprodução
Botafogo terá direito a 10% dos ingressos no clássico contra Vasco em São Januário
Ferj aprovou divisão diferente da regra do Carioca por "bom relacionamento"
Fluminense adota tom otimista por atacante africano e crê em acerto em breve
Atacante, de 31 anos, joga nos Estados Unidos
Flamengo costura acordo de preferência com o São Paulo por Marcos Antônio
Rubro-Negro será notificado quando o Tricolor Paulista decidir negociar o jogador
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vive crise e treinador tem futuro incerto
Walid Regragui ficou com a relação desgastada após o vice na Copa Africana de Nações
Treinador do Wolverhampton confirma acerto de Arias com o Palmeiras: 'Coisa certa a se fazer'
Alviverde irá desembolsar algo em torno de R$ 154 milhões
Samuel Xavier lamenta empate, mas valoriza desempenho do Fluminense contra o Bahia
Lateral-direito reclamou das chances perdidas pelo Tricolor durante os 90 minutos
