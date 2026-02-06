Palmeiras fechou a contratação de Jhon Arias - Divulgação/ Wolverhampton

Publicado 06/02/2026 12:43 | Atualizado 06/02/2026 16:39

Rio - O treinador do Wolverhampton, Rob Edwards, confirmou o acerto de Jhon Arias com o Palmeiras. Ele confirmou que fez parte da decisão do clube inglês, que liberou o colombiano para retornar ao futebol brasileiro. O meia-atacante já passou por exames e se apresentará ao Verdão na próxima semana.

"Estávamos cientes disso e de que poderia ser o caso. Mantivemos o controle da situação, e ninguém sairia sem a nossa aprovação se não achássemos que seria o melhor para o futuro do clube. Desejamos-lhes tudo de bom e acreditamos que é a coisa certa a fazer pelo clube", disse.

A contratação será finalizada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), com vínculo válido até o fim de 2029. O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense, que não conseguiu chegar nos valores do Alviverde.

Arias voltará ao Brasil depois de passagem curta pelo futebol inglês. Ele atuou por apenas 26 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência pelos Wolves, que estão na lanterna do Campeonato Inglês.