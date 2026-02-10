Thiago Silva com a camisa do PortoDivulgação / Porto
Treinador do Porto afirma que elenco trabalha para ajudar Thiago Silva ir para Copa
Zagueiro, de 41 anos, chegou ao clube no começo do ano
Treinador do Porto afirma que elenco trabalha para ajudar Thiago Silva ir para Copa
Zagueiro, de 41 anos, chegou ao clube no começo do ano
Dirigente do Botafogo exalta dupla: 'Vão ser uma grata surpresa para a nossa torcida'
Ythallo e Wallace Davi foram apresentados nesta terça-feira
Guto Miguel ganha convite para a chave principal do Rio Open
Tenista disputará o torneio na vaga de Gael Monfils, que desistiu por questões clínicas
Clube saudita encaminha contratação de ex-treinador do Vasco
Técnico já viajou ao Oriente Médio e deve ser anunciado nas próximas horas
Ex-jogador da Seleção afirma que Ganso é melhor que Paquetá: 'Em qualquer época'
Jogadores defendem Fluminense e Flamengo, respectivamente
Santi Rodríguez desfalcará Botafogo em clássicos e na Libertadores
Jogador deve ficar fora de combate por três semanas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.