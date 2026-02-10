Thiago Silva com a camisa do Porto - Divulgação / Porto

Thiago Silva com a camisa do PortoDivulgação / Porto

Publicado 10/02/2026 18:20

Portugal - O treinador do Porto, Francesco Farioli, afirmou que o elenco do clube português está trabalhando para tentar ajudar o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, a receber uma oportunidade na seleção brasileira. O italiano relatou o privilégio de ter o veterano no seu elenco.

Na nossa primeira conversa, ele disse que era um sonho e queria muito que acontecesse. Esperamos conseguir dar a ele toda a ferramenta possível para ele convencer o Ancelotti a chamar um jogador que sabe muito bem que é um valor de topo dentro e fora de campo", afirmou.

Na última segunda, o Porto ficou no empate contra o Sporting por 1 a 1 pelo Campeonato Português. O treinador afirmou que o zagueiro fez um discurso emocionante antes da partida.

"Hoje (Segunda) pedi-lhe que falasse antes do jogo e saímos quase todos com lágrimas nos olhos. É curioso, ele tem 41 anos e nas nossas reuniões ainda tira notas do que discutimos e quando tem dúvidas gosta de falar, para entender melhor o futebol. É tremendamente humilde, não sei o que podemos pedir mais. Como treinador jovem, é um privilégio trabalhar com um jogador e um ser humano assim. Esperamos poder atingir os nossos objetivos com o Thiago e ele poder estar na convocatória do Brasil seria algo que nos deixaria muito felizes e orgulhosos", concluiu.