Djalminha na Cazé TVDivulgação

Publicado 10/02/2026 17:50

Rio - Ex-jogador de clubes importantes como Flamengo e Palmeiras e também da seleção brasileira, Djalminha foi taxativo ao ser questionado sobre dois jogadores, que atuam no futebol carioca. O ex-apoiador afirmou que Paulo Henrique Ganso é mais jogador que Lucas Paquetá.

"O Ganso joga mais em 1910, em 2040 e em 2026. Simples assim! O Ganso joga mais (do que o Paquetá) sem comparação", disse em participação na "Cazé TV".

Paulo Henrique Ganso é o camisa 10 do Fluminense desde 2019. O apoiador teve uma passagem sem brilho pelo Sevilla, e poucas chances na seleção brasileira, mas é um jogador histórico do Tricolor e também do Santos.

Lucas Paquetá foi contratado pelo Flamengo recentemente depois de sete anos no futebol europeu. Ele defendeu Milan, Lyon e West Ham. Na Copa do Mundo de 2022, o meia foi titular da seleção brasileira.