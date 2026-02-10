Djalminha na Cazé TVDivulgação
Ex-jogador da Seleção afirma que Ganso é melhor que Paquetá: 'Em qualquer época'
Jogadores defendem Fluminense e Flamengo, respectivamente
Santi Rodríguez desfalcará Botafogo em clássicos e na Libertadores
Jogador deve ficar fora de combate por três semanas
Marcos Leonardo rejeitou sondagem, e Flamengo não tentará investida
Atacante, de 22 anos, está de saída do Al-Hilal
Agora com reforços, Vasco encaminha empréstimo de GB ao Fortaleza
Atacante será jogador da equipe nordestina até o fim da Série B de 2026
Thiago Wild abandona duelo após lesão e cai na estreia no ATP de Buenos Aires
Brasileiro esteve perto da primeira vitória na temporada
Fuentes rejeita oferta do América do México e fica no Fluminense
Jogador, de 29 anos, tem pouco espaço no elenco
