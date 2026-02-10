Carille estava sem clube desde que deixou o Vasco, em abril deste anoDaniel Ramalho / AFP

O Damac, da Arábia Saudita, encaminhou a contratação do treinador Fábio Carille, que teve passagem pelo Vasco. O técnico estava livre no mercado desde dezembro e já viajou ao Oriente Médio para assinar com o novo clube. A informação foi divulgada pelo 'ge' nesta terça-feira (10).
A tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas. A estreia pode ser já nas próximas rodadas do Campeonato Saudita. Atualmente, o Damac ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos em 20 jogos. O elenco conta com alguns brasileiros, como Kewin, ex-Mirassol, Arielson, revelado pelo Cruzeiro, e David Kaiki, que atuou pelo Strasbourg, da França.
Esta será a terceira passagem de Carille pelo futebol saudita. O técnico também treinou o Al-Ittihad, de fevereiro de 2020 a agosto de 2021, e o Al-Wehda, em 2018.

Pelo Vasco, Carille teve uma passagem curta. Ele assumiu a equipe no fim de 2024 e foi demitido em abril. No período, comandou o time em 21 jogos, com nove vitórias, cinco empates e sete derrotas.
 