Carille estava sem clube desde que deixou o Vasco, em abril deste anoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 10/02/2026 17:51

O Damac, da Arábia Saudita, encaminhou a contratação do treinador Fábio Carille, que teve passagem pelo Vasco. O técnico estava livre no mercado desde dezembro e já viajou ao Oriente Médio para assinar com o novo clube. A informação foi divulgada pelo 'ge' nesta terça-feira (10).

A tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas. A estreia pode ser já nas próximas rodadas do Campeonato Saudita. Atualmente, o Damac ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos em 20 jogos. O elenco conta com alguns brasileiros, como Kewin, ex-Mirassol, Arielson, revelado pelo Cruzeiro, e David Kaiki, que atuou pelo Strasbourg, da França.