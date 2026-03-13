Neymar vive expectativa de voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira - Raul Baretta/Santos FC

Neymar vive expectativa de voltar a ser convocado para a Seleção BrasileiraRaul Baretta/Santos FC

Publicado 13/03/2026 16:23

Rio - Os últimos dias não têm sido calmos para Neymar, que vê seu nome repercutindo em semana decisiva para suas pretensões de ir à Copa do Mundo. Logo na terça-feira (10), o camisa 10 do Santos já roubou os holofotes com uma caneta humilhante, de letra, no treinamento e com uma declaração polêmica em resposta às críticas que vem sofrendo pela sua forma física e pela ausência na partida contra o Mirassol.

Poupado contra o Leão Caipira por questões físicas — em jogo que contou com a presença do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti —, o craque fez questão de desabafar sobre a ausência na partida da última terça-feira (10), através das redes sociais. O camisa 10 do Santos reclamou sobre todas as suas decisões serem criticadas e admitiu dificuldade de agradar todo mundo.

"Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso em mim, eu estou errado. Se eu me poupo, eu estou errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu estou errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né?", afirmou o jogador, que completou: "Caraca, é muito difícil, muito difícil agradar a todo mundo. É muito complicado ser eu".

Após o empate em 2 a 2 com o Mirassol, o treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre a situação de Neymar e a possibilidade de tê-lo no clássico deste domingo (15), contra o Corinthians. A partida será a última chance do meia-atacante se provar antes da convocação de Ancelotti.

"Quero ele (Neymar) sempre. Mas tem vezes que, no dia a dia, sinto qual o momento e qual não é. Temos um jogo em quatro dias, que é importante também. Respeito ele, é um jogador que pode fazer a diferença, como fez na partida passada. Ele tem um objetivo, que é ajudar o Santos, como faz sempre. E para isso ele precisa estar perfeito em todas as partidas", disse o treinador.

Vojvoda também explicou a decisão de poupar Neymar contra o Mirassol, em jogo que contou com presença do técnico Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira queria acompanhar o desempenho do camisa 10, mas teve os planos frustrados. O comandante do Santos, no entanto, fez questão de ressaltar que não há nenhum problema físico com o craque desta vez.

"Foi um controle de carga, não tem lesão. É verdade que é um jogador que vem de inatividade em anos anteriores, então temos que cuidar de suas cargas. E nos jogos são cargas máximas. Por mim ele sempre joga mais que 90 minutos. Ele vai chegar bem contra o Corinthians, que é o que me interessa, interessa ele. Queríamos ele aqui hoje, mas precisamos atuar com razão. Foi uma decisão combinada", completou.

Nesta sexta-feira (13), Neymar postou em suas redes sociais o lençol que deu em Robinho Jr durante um treino. Com isso, o craque fecha a semana com dois dribles desconcertantes em treinamentos, uma declaração polêmica sobre as cobranças que vem recebendo, uma ida frustrada de Ancelotti à Mirassol para vê-lo e uma chance de se destacar contra o Corinthians, neste domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro, para tentar uma vaga na lista de convocados.

Confira o lençol de Neymar em Robinho Jr

Neymar dá lençol em Robinho Jr no treino



Crédito: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/JvIXRJFKG0 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2026

Neymar não joga pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo — ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco — em partida contra o Uruguai, pelas eliminatórias. Desde então, vem tendo dificuldades para retomar a forma física e emplacar uma sequência de boas atuações. Porém, o nome do craque apareceu na pré-lista de convocados de Ancelotti para os amistosos deste mês e ele pode voltar a vestir a amarelinha depois de quase três anos.

A convocação do treinador Ancelotti — penúltima antes da Copa — para os amistosos contra França e Croácia acontece na próxima segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília). A Seleção Brasileira enfrenta a França no dia 26, às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos, e depois a Croácia, no dia 31, às 21h, em Orlando, também em solo estadunidense.