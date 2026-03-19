Filipe Luís deixou o comando do Flamengo em 3 de março de 2026 - Érica Martin / Arquivo O Dia

Filipe Luís deixou o comando do Flamengo em 3 de março de 2026Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 19/03/2026 16:20

Rio - Amigo e companheiro de equipe de Filipe Luís durante muitos anos no Atlético de Madrid, o uruguaio Diego Godín, de 40 anos, acredita que o ex-treinador do Flamengo irá assumir um clube europeu em breve. Ídolo da equipe espanhola, o ex-zagueiro exaltou as qualidades do brasileiro.

"Tem muitas (possibilidades na Europa para Filipe Luís). Creio que ele vai terminar dirigindo algum time grande da Europa. Ele fez quase toda a sua carreira na Europa, é um jogador de formação europeia. Imagino que muitos times europeus estão de olho nele, não tenho dúvidas que ele terminará digerindo uma equipe europeia, até porque fez boa parte de sua formação na Europa e conhece muito bem o futebol de lá", disse em entrevista à "ESPN".

Godín também falou sobre a saída de Filipe Luís do Flamengo. O uruguaio afirmou que a decisão do clube carioca surpreendeu bastante pelo bom trabalho que o técnico vinha fazendo.

"Conversamos muito durante a passagem pelo Flamengo, mas ainda não falamos (sobre a demissão). Fui surpreendido, me chamou a atenção (a demissão), imagino que chamou a atenção de todos no mundo do futebol, porque foi repentino. Claro que no futebol não dá para ganhar sempre, mas, além dos resultados, há muito mais no futebol, e isso tinha no trabalho do Filipe", disse.