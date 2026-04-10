Neymar sonha com o Mundial - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar sonha com o MundialRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 10/04/2026 09:38

Neymar ficou fora da última convocação da seleção brasileira, mas ainda não está descartado. Auxiliar e filho de Carlo Ancelotti, Davide deixou em aberta a convocação do camisa 10 para a Copa do Mundo, mas com uma condição.



O camisa 10 do Santos precisa mostrar até a data da convocação em 18 de maio, que tem condições. Até a data limite, serão 11 partidas da equipe santista, incluindo confrontos contra Palmeiras, Fluminense, Bahia, pelo Brasileirão, e San Lorenzo (Argentina) e Deportivo Recoleta (Paraguai), pela Copa Sul-Americana.



"É uma decisão que o treinador tomará e tem tempo para tomá-la. A lista final será divulgada em 18 de maio. Claro, ele é o artilheiro da seleção e tem uma chance. Ele tem tempo para dar o seu melhor e tentar entrar na lista", disse David Ancelotti em entrevista ao podcast inglês BBC Euro Leagues.



O auxiliar da seleção brasileira também comentou sobre a disputa por posição no ataque da seleção brasileira. Entre os muito atacantes (serão oito ou nove) que irão para a Copa do Mundo, Davide vê Estêvão, do Chelsea, com potencial para ser uma das grandes surpresas.



"Temos muitos jogadores de ataque. Temos muito talento e muitos perfis diferentes. E se eu tiver que dar um nome, Estevão é um dos talentos em ascensão do Brasil. Ele é um talento enorme", disse avaliou.