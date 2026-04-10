Honda teve passagem rápida e sem muito destaque pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Honda teve passagem rápida e sem muito destaque pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2026 13:49

Keisuke Honda decidiu retomar a carreira como jogador profissional. Aos 40 anos, o meia japonês com passagem por Botafogo e Milan acertou com o FC Jurong, de Singapura, para a temporada 2026/27.



O jogador não atuava desde 2024, quando defendeu o Paro FC, do Butão. Antes, ficou parado por outros três anos. nesses dois períodos sem jogar, trabalhou como treinador e empresário.



Passagem de Honda pelo Botafogo foi rápida



Honda construiu trajetória por diferentes países ao longo da carreira. Revelado no Japão, passou por clubes como CSKA Moscou, Milan e Pachuca, além de ter defendido a seleção japonesa por anos.



No Brasil, atuou pelo Botafogo em 2020, em meio a um período turbulento do clube, cheio de problemas financeiros pré-SAF. A chegada do japonês, entretanto, gerou esperança entre os torcedores que foram recepcioná-lo no aeroporto, mas o desempenho denbtro de campo não correspondeu à expectativa.



Ao todo, foram apenas 27 partidas e três gols antes da saída antecipada do japonês. Ele pediu a rescisão e alegou "motivos pessoais e profissionais".



Depois do Botafogo, teve passagens curtas por clubes de pouca expressão, como Neftchi Baku (Azerbaijão) e Suduva (Lituânia), ambos em 2021. Paralelamente, atuou como treinador da seleção do Camboja.





