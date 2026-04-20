Everton Ribeiro em treino do BahiaRafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro conta bastidores de recente reunião com campeões pelo Flamengo
Meio-campista destacou que a amizade fica pela vida inteira
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Destaque contra a Chapecoense, Edenilson lidera estatísticas ofensivas na Série A
Meia de 36 anos tem quatro gols e três assistências em 11 jogos pelo clube
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