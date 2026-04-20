Everton Ribeiro em treino do Bahia - Rafael Rodrigues/EC Bahia

Everton Ribeiro em treino do BahiaRafael Rodrigues/EC Bahia

Publicado 20/04/2026 14:44

"Foi uma reunião de repente. Diego me ligou, daqui a pouco foi entrando Rafinha, Filipe (Luís), Diego Alves, depois o Mister. A gente relembrou grandes momentos, agradecemos por tudo que a gente viveu, celebramos também meu dia. Muito legal, essa amizade fica pela vida inteira. Sabemos que foi um momento mágico para todos. Nostálgico. Muito bom estar falando com meus amigos numa data tão importante, meu aniversário", disse Everton Ribeiro, antes de deixar o estádio.

Campeões da Libertadores de 2019 pelo Flamengo se reuniram para parabenizar Everton Ribeiro Reprodução

Relembre

Participaram da chamada de vídeo, além de Everton Ribeiro, Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís, Rafinha e o técnico Jorge Jesus. O reencontro de nomes que fizeram história no clube mexeu com o coração dos rubro-negros, que se manifestaram com diversas mensagens.

Naquele dia, o Flamengo fez uma publicação para parabenizar Everton Ribeiro pelo dia e relembrou as conquistas do meio-campista com a camisa do time: "Chegou o dia de comemorar a vida de um dos grandes ídolos do clube neste século. Bicampeão brasileiro (2019 e 2020) e da Supercopa (2020 e 2021), tricampeão carioca (2019/20/21), campeão da Recopa (2020) e da Copa do Brasil (2022), Everton Ribeiro sempre será lembrado como um dos capitães que levaram o Flamengo ao topo da América em Lima (2019) e Guayaquil (2022). Feliz aniversário, Miteiro", publicou.