Treinador do Real Madrid, Álvaro ArbeloaKarl-Josef Hildenbrand/AFP
"Eu não entro em debates públicos com as situações que tenho com meus jogadores. A primeira coisa que aprendi quando entrei há 20 anos é que o que acontece no vestiário do Real Madrid fica no vestiário do Real Madrid. É algo que levo comigo há mais de 20 anos e que mantenho".
Durante a semana, Ceballos e Arbeloa tiveram uma reunião no centro de treinamento do clube. E, segundo apuração do jornal Marca, a iniciativa partiu do próprio meia, que comunicou ao treinador que tinha um problema pessoal com ele e que não esperava ser utilizado no restante da temporada.
Após o encontro entre os dois, Dani Ceballos teria comunicado o ocorrido aos demais jogadores do elenco. Ainda de acordo com o Marca, a diretoria do Real Madrid respaldou o técnico e afastou o atleta do elenco. O time tem mais cinco jogos pela La Liga até o encerramento da temporada e deve terminar sem títulos, a menos que consiga reverter a vantagem de nove pontos do líder Barcelona.
Com pouca minutagem na temporada, Ceballos atuou em apenas 22 partidas e não anotou gols pelo clube. Embora tenha tido uma passagem interessante pelo Arsenal-ING, entre 2019 e 2021, o meio-campista nunca conseguiu se firmar no clube espanhol e uma saída parece o caminho mais provável na próxima janela de transferência.
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