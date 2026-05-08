Raphinha ao lado de Vini Jr - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha ao lado de Vini JrRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/05/2026 14:20

Rio - A seleção brasileira chegará na Copa do Mundo de 2026 com a missão de encerrar um jejum de 24 anos sem título. Na opinião de Casemiro, a equipe de Ancelotti tem jogadores capazes de decidir partidas. O volante, de 34 anos, citou o protagonismo de Raphinha e de Vini Jr.

"“Esta é a Copa do Mundo do Raphinha e do Vinicius Jr. Queremos ver os dois na Copa do Mundo. É responsabilidade de todos, mas este é o primeiro grande torneio do Raphinha e do Vinicius. As pessoas querem o melhor do Vini. Sabemos que se o Vini jogar como joga no Real Madrid, esqueçam… ele é um candidato à Bola de Ouro! Estamos falando de dois jogadores que estão lutando pela Bola de Ouro", disse em entrevista à "TNT Sports".

Casemiro abordou a situação de Vini Jr, que é mais pressionado pelo seu desempenho na Seleção. O volante reforçou que será a primeira Copa do brasileiro como protagonista.

"As comparações são inevitáveis. Ele é um jogador que marcou dois gols em duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente pode melhorar na seleção. Temos que ser realistas; ninguém está dizendo que ele não consegue, mas o Vini precisa reencontrar o Vini que era no Real Madrid. Ele precisa da seleção. Ele é um jogador consagrado, mas as pessoas tentam pressioná-lo, para que seja a Seleção do Vinicius. Não podemos colocar essa pressão sobre ele porque esta será sua primeira grande Copa do Mundo. Na última, ele não teve muito tempo de jogo, embora merecesse, porque havia jogadores à sua frente", concluiu.