Raphinha ao lado de Vini JrRafael Ribeiro / CBF
Casemiro reforça protagonismo de Raphinha e Vini Jr na Seleção: 'São jogadores de Bola de Ouro'
Brasil buscará encerrar jejum de 24 anos
Confusão que cancelou Independiente Medellín x Flamengo teve nove pessoas detidas
Imprensa colombiana também noticiou os danos no estádio Atanasio Girardot
Independiente Medellín pede desculpas à torcida do Flamengo após confusão
Partida entre as duas equipes precisou ser paralisada logo no início; posteriormente, foi cancelada
Ex-Fluminense está livre no mercado e aguarda propostas: 'Me dedicando e esperando'
O zagueiro destacou que está apto para jogar
Brasil perde para a França nas quartas de final do Mundial de tênis de mesa
Hugo Calderano, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka foram superados por trio francês
Tite relembra indicação de trio estrangeiro para Seleção e conversas com Ancelotti
Ex-comandante do Brasil manteve contato com sucessores para troca de informações técnicas
CBF divulga valores e informações de ingressos para Brasil x Panamá, no Maracanã
Partida marca a despedida da Seleção do país antes da Copa do Mundo
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