Walter Casagrande criticou jogadores da Seleção - Divulgação

Walter Casagrande criticou jogadores da Seleção Divulgação

Publicado 01/06/2026 18:50

Rio - A goleada da seleção brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã, despertou o debate sobre a escalação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. O ex-atacante Walter Casagrande pediu que o italiano escale Danilo, do Botafogo, e Lucas Paquetá, o Flamengo, como titulares no meio-campo e Rayan no ataque.

"No primeiro tempo, a seleção panamenha encontrou muitos espaços para jogar e terminou com mais posse de bola, jogando melhor que o Brasil. Apenas Casemiro e Bruno Magalhães, contra equipes mais fortes, criariam problemas sérios para o Brasil. O Danilo marca e sai para o jogo, colocando mais dinâmica no time, além de ser um elemento-surpresa no ataque. Foi assim no gol do Paquetá, que ele iniciou a jogada, fez o corta-luz e depois marcou um golaço com assistência do próprio Paquetá. Também prefiro o Rayan na direita, por ser mais ágil e ter mais mobilidade do que o Luiz Henrique", disse em sua coluna no portal "UOL".

Os três jogadores citados por Casagrande marcaram na goleada do Brasil. A preocupação maior do ex-atacante tem a ver com o meio-campo da Seleção.

"Enfim, Carlo Ancelotti vai ter que se decidir até a estreia, passando pelo amistoso contra o Egito. Se jogarmos com o mesmo meio-campo do primeiro tempo contra o Panamá na estreia contra Marrocos, já encontraremos sérios problemas", concluiu.