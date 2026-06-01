Walter Casagrande criticou jogadores da Seleção Divulgação
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Brasil goleou o Panamá no Maracanã em amistoso
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