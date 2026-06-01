José Mourinho já tem acordo encaminhado com o Real Madrid - Filipe Amorim / AFP

José Mourinho já tem acordo encaminhado com o Real MadridFilipe Amorim / AFP

Publicado 01/06/2026 17:57

Espanha - A novela do retorno de José Mourinho ao Real Madrid parece estar prestes a render um novo capítulo. Para contratar o treinador português, os Merengues podem ter que pagar uma multa recisória de 15 milhões de euros (R$ 87 milhões) ao Benfica, seu clube atual, segundo apuração do portal 'The Athletic', braço esportivo do 'The New York Times'.

Mourinho tem os detalhes ajustados com o presidente Florentino Pérez para sua volta a Madrid. Porém, as partes preferem esperar a definição das eleições presidenciais do clube para concretizar o negócio, visto que uma eventual derrota de Pérez poderia fazer o português desistir da ida ao Real.

Em paralelo, o comandante tinha uma cláusula em seu contrato com o Benfica que previa uma multa de apenas R$ 35 milhões em caso de saída. Porém, este valor duraria somente até dez dias antes do fim oficial da temporada portuguesa. Ou seja, o prazo acabou na última sexta-feira (29).

Agora, de acordo com a apuração do portal, a nova cláusula recisória chega a R$ 87 milhões, mais que o dobro da anterior. Este valor é acima, por exemplo, do que o Real Madrid gastou para contratar o lateral inglês Trent Alexander-Arnold, vindo do Liverpool, no começo da temporada.

Os times podem negociar um montante 'por fora' pela transferência de José Mourinho, mas o cenário é improvável. Mesmo assim, a publicação reforça a preferência do clube espanhol e, principalmente, de Florentino Pérez pelo treinador, e coloca como improvável uma desistência do Real, mesmo com a nova multa.