Carlos Alberto Parreira foi campeão do mundo em 1994Reprodução / Instagram
Segundo a nota, Parreira "encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto". A família agradeceu às manifestações de apoio. O hospital havia confirmado a internação do ex-treinador nesta quarta-feira (17), mas sem entrar em detalhes sobre o seu estado de saúde.
'Estou orando muito'
"Estou orando muito pela vida do meu amigo, meu irmão, meu pai, que é o Parreira. Para a sua recuperação. A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é nesse sentido. Falei com a Vanessa, que é filha dele, ela falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão, ele tá internado, teve que ser intubado. Está estável, mas intubado", disse, ao portal 'Bahia Notícias'.
Zinho também detalhou a importância que Parreira teve na sua carreira. "Transcendeu da parte esportiva para o amigo, o cara que me levou para a Copa do Mundo e juntos fomos campeões do mundo. E que acredito que, com a estratégia dele, o conceito do brasileiro sobre o futebol mudou, entender que o Brasil não tem que jogar só com a bola, e que também tem que ser organizado taticamente."
Luta contra o câncer
Trajetória de sucesso
Também teve passagens por Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos, além das seleções da África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.
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