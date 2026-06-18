Carlos Alberto Parreira foi campeão do mundo em 1994 - Reprodução / Instagram

Carlos Alberto Parreira foi campeão do mundo em 1994Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 10:15 | Atualizado 18/06/2026 10:34





Segundo a nota, Parreira "encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto". A família agradeceu às manifestações de apoio. Rio - O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, com um quadro de inflamação pulmonar e respirando por auxílio de aparelhos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18) através de comunicado da unidade hospitalar.Segundo a nota, Parreira "encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto". A família agradeceu às manifestações de apoio. O hospital havia confirmado a internação do ex-treinador nesta quarta-feira (17) , mas sem entrar em detalhes sobre o seu estado de saúde.

'Estou orando muito'

O comentarista e ex-meia Zinho, tetracampeão do mundo em 1994 sob o comando de Parreira, revelou que conversou com a família do ex-treinador e destacou o impacto dele no futebol brasileiro.



"Estou orando muito pela vida do meu amigo, meu irmão, meu pai, que é o Parreira. Para a sua recuperação. A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é nesse sentido. Falei com a Vanessa, que é filha dele, ela falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão, ele tá internado, teve que ser intubado. Está estável, mas intubado", disse, ao portal 'Bahia Notícias'.



Zinho também detalhou a importância que Parreira teve na sua carreira. "Transcendeu da parte esportiva para o amigo, o cara que me levou para a Copa do Mundo e juntos fomos campeões do mundo. E que acredito que, com a estratégia dele, o conceito do brasileiro sobre o futebol mudou, entender que o Brasil não tem que jogar só com a bola, e que também tem que ser organizado taticamente."

Luta contra o câncer

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Depois, em maio de 2024, o ex-técnico revelou que estava curado e levava uma "vida normal". "Eu não fiquei hospitalizado, tive o problema e hoje estou recuperado, estou bem, me sentindo bem", disse, na ocasião. No entanto, ele retomou o tratamento contra a doença recentemente.

Trajetória de sucesso

Parreira marcou seu nome na história ao conquistar a Copa do Mundo 1994 como técnico, além de ter participado da campanha do tri, em 1970, como preparador físico. Pelo Brasil, também venceu a Copa América 2004 e a Copa das Confederações 2005.



Também teve passagens por Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos, além das seleções da África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.