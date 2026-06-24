Arboleda em ação pelo São Paulo - Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo

Arboleda em ação pelo São PauloRubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo

Publicado 24/06/2026 19:31

Pouco mais de dois meses de seu sumiço, Arboleda voltou a treinar com os companheiros do São Paulo e se tornará opção para Dorival Júnior no retorno das competições depois da Copa do Mundo. Um dia após postar um vídeo com pedido de desculpas em suas redes sociais, no qual alegou depressão, o defensor equatoriano recebeu o perdão de dirigentes e do treinador.

"O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco. O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais", oficializou o clube.



O dia foi de continuidade do processo de readequação física do elenco após período de curtas férias por causa da Copa do Mundo. Apesar de garantir a reintegração do zagueiro, ele não apareceu entre as fotos das atividades divulgadas pelo clube. O São Paulo volta aos jogos oficiais somente no dia 22 de julho, em duelo contra o Athletico-PR, no Morumbis.