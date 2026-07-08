Andrey Santos em campo pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

Andrey Santos em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 08/07/2026 14:25

Rio - O meia André Santos, de 22 anos, está de mudança no futebol inglês. De acordo com informações do jornalista David Ornstein, do "Athletic", parte esportiva do "The New Work Times", o Manchester United acertou a compra do brasileiro, junto ao Chelsea.

Os Red Devils vão desembolsar algo em torno de 48 milhões de libras (cerca de R$ 332,10 milhões), com mais 2 milhões de libras como metas (cerca de R$ 13,84 milhões). Os Blues vão manter 10% dos direitos de Andrey Santos por uma futura venda.

No começo de 2023, o Chelsea desembolsou cerca de 18 milhões de libras (cerca de R$ 113,7 milhões na cotação da época) ao Vasco para contratar Andrey Santos. O jovem foi rapidamente emprestado ao Nottingham Forest e não teve sucesso. Depois atuou pelo Strasbourg, da França, e se destacou.

De volta ao Chelsea, na última temporada, Andrey entrou em campo em 30 jogos, anotou um gol e deu quatro assistências. O brasileiro oscilou bastante e acabou ficando de fora da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.