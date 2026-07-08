Andrey Santos em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea
Manchester United acerta a contratação de ex-Vasco junto ao Chelsea
Jogador, de 22 anos, irá custar R$ 332,10 milhões
Hulk comemora estreia e valoriza qualidade do elenco do Fluminense
Novo camisa 7 atuou na goleada sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1
Na estreia de Hulk, Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso por 6 a 1
Tricolor sai atrás no placar, mas mantém controle e vence sem dificuldades
Leonardo Jardim elogia atuação dos jovens em vitória do Flamengo
Lorran e Wallace Yan foram destaques contra o Lausanne-Sport, da Suíça
CBF vai testar impedimento semiautomático em amistoso do Fluminense
Teste será realizado no jogo contra o Bahia, domingo (12), no Maracanã
Justiça rejeita pedido do Vasco e mantém intervenção na SAF
Decisão também nomeia novo interventor
Endrick retorna ao Real Madrid e inicia disputa por vaga no ataque
Após campanha sem gols na Copa do Mundo, atacante disputará espaço com Gonzalo García
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