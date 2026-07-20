Durante a gravação de bastidores da atividade do Corinthians, nesta segunda-feira (20), uma cena inusitada e descontraída surpreendeu os torcedores. O meio-campista Jesse Lingard apareceu provocando em tom de brincadeira o companheiro Rodrigo Garro após a derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0, na final da Copa do Mundo.
A reação do ex-jogador, do Manchester United, ocorreu por conta de uma brincadeira que Garro fez após a eliminação da Inglaterra nas semifinais contra a própria Argentina, na última quarta-feira (15). O jogador filmou Lingard se exercitando e postou no Instagram com uma música da torcida argentina e marcou o companheiro.
Nas imagens dos bastidores, Lingard aparece provocando e torcendo pela seleção espanhola: "Espanha! Vamos Espanha! Rodri Garro... Garro...", disse o jogador inglês, em tom descontraído.
Veja a provocação:
O Lingard parece ter ficado muito triste com a derrota da Argentina KKKKKKK
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