Globo registrou recordes após 22 rodadas do Brasileirão em 2026 - Reprodução

Globo registrou recordes após 22 rodadas do Brasileirão em 2026Reprodução

Publicado 14/08/2026 19:55 | Atualizado 14/08/2026 20:05

Rio - A Globo registrou um recorde em seus canais e plataformas após 22 rodadas do Brasileirão. A emissora já alcançou 121,8 milhões de pessoas pelas transmissões na TV aberta, Sportv, Premiere e GE TV. Mesmo sem exibir todos os jogos a cada rodada, 91% do público alcançado com as transmissões do Brasileirão passou pela Globo, sendo 41% de forma exclusiva.

Na comparação com o concorrente de TV aberta, a Globo registrou alcance 91% maior, no consolidado do Brasileirão após 22 rodadas disputadas. O número é 724% maior na comparação com o streaming gratuito e 541% maior na comparação com o streaming pago. Além disso, as 22 transmissões com maior audiência até o momento foram exibidas pela TV Globo.

No consolidado até agora, a audiência média registrada pela TV Globo no Painel Nacional de Televisão (PNT) com os jogos do Brasileirão supera a do concorrente na TV aberta em 178%. A menor audiência registrada pelo Brasileirão na TV Globo é 28% superior ao recorde alcançado pela mesma concorrente. Já na TV por assinatura, os canais Sportv e Premiere lideraram a audiência 89% das vezes entre os canais pagos.

Somente o Premiere, mesmo sendo uma oferta paga, até agora registrou um alcance 166% maior que o concorrente de streaming gratuito e 107% maior que o streaming pago. Na última rodada, a partida com transmissão compartilhada (Coritiba x Chapecoense) fez o Premiere alcançar o dobro de pessoas na comparação com o concorrente de streaming gratuito.

Por fim, a GE TV, canal gratuito da Globo no YouTube, registrou alcance 180% maior que o concorrente de streaming gratuito na última rodada. A plataforma exibiu a partida entre Palmeiras e Internacional, no último domingo (9), no Nubank Parque, que terminou empatado em 0 a 0. Apesar disso, o resultado manteve o Alviverde na liderança do Brasileirão.