Globo registrou recordes após 22 rodadas do Brasileirão em 2026Reprodução
Globo registra recordes após 22 rodadas do Brasileirão
Emissora alcançou mais de 120 milhões de pessoas com as transmissões em seus canais e plataformas, mesmo sem exibir todos os jogos
Ex-Vasco e Flamengo, Hugo Moura marca em estreia por novo clube
Volante de 28 anos fez o gol de cabeça e celebrou a nova etapa na carreira; por outro lado, lamentou o revés para o NEOM
Globo registra recordes após 22 rodadas do Brasileirão
Emissora alcançou mais de 120 milhões de pessoas com as transmissões em seus canais e plataformas, mesmo sem exibir todos os jogos
Chapecoense oficializa a contratação de meio-campista ex-Fluminense
Yago Felipe chega ao clube catarinense com contrato até o fim de 2026 após defender o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro
Time de Filipe Luís perde último amistoso antes da estreia oficial
Equipe francesa foi derrotada pelo Coventry City antes do duelo contra o Górnik Zabrze, pela fase classificatória da Liga Conferência
Ex-Seleção se declara a clube brasileiro: 'Uma vez até morrer'
O jogador defendeu a Amarelinha nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar; ele não escondeu a alegria de retornar ao Galo
Vasco tem interesse em zagueiro de clube alemão
Jogador, de 25 anos, teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e atua fora do país desde a temporada de 2022
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.