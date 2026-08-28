Sorteio da Liga Europa e da Liga Conferência, realizado nesta sexta-feira (28)Valery Hache / AFP
Os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes posicionadas entre o 9º e o 24º lugar disputarão uma repescagem para completar a lista de classificados para a etapa eliminatória.
O Bournemouth disputa uma competição continental pela primeira vez após terminar em sexto lugar no Campeonato Inglês da temporada passada e receberá os 'rossoneri', heptacampeões europeus, na costa sul da Inglaterra.
A equipe de Marco Rose também jogará em casa contra o tcheco Viktoria Plzen, o austríaco Sturm Graz e o campeão israelense Hapoel Be'er Sheva. Além disso, o time viajará duas vezes à Espanha para enfrentar a Real Sociedad e o Celta de Vigo, além de visitar o Sparta Praga e o Lillestrøm, vencedor da Copa da Noruega na temporada passada.
O sétimo lugar conquistado no Campeonato Inglês da temporada passada garantiu ao Sunderland uma vaga em competições europeias pela primeira vez desde 1973, e seus torcedores terão a oportunidade de viajar ao estádio de San Siro.
O Sunderland também visitará o Anderlecht — que já foi campeão da Copa da Uefa —, jogará em casa contra o holandês AZ Alkmaar, o Dínamo de Zagreb e o Levski Sofia. Além disso, enfrentará dois clubes poloneses: Jagiellonia Biaystok e Lech Pozna.
Em outro duelo visitará o Torreense, pequeno clube da segunda divisão portuguesa que surpreendeu ao conquistar a Copa de Portugal na temporada passada.
Final será em Frankfurt
A Real Sociedad, atual campeã da Copa do Rei da Espanha, terá pela frente o Lyon (França), a Juventus (Itália), três vezes vencedora da extinta Copa da Uefa, o Viktoria Plzen (República Tcheca), o Union Saint-Gilloise (Bélgica), o Bournemouth (Inglaterra), o Crystal Palace (Inglaterra), o Torreense (Portugal) e o Lillestrøm (Noruega).
Entre os alemães, o Bayer Leverkusen, finalista há dois anos, enfrentará, entre outros, o Olympique de Marselha e o Red Bull Salzburg.
Já o Hoffenheim terá pela frente o Sturm Graz, ex-clube de seu técnico Christian Ilzer, e o Crystal Palace, entre outros adversários.
A primeira rodada da Liga Europa será disputada nos dias 16 e 17 de setembro, e a final acontecerá em Frankfurt, no dia 26 de maio de 2027.
No ano passado, o Aston Villa venceu a final contra o Freiburg por 3 a 0, levando para Birmingham um troféu europeu pela primeira vez em 44 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.