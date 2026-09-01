Thiago Neves é o técnico do sub-20 do Bangu - Divulgação / João Gama / Bangu

Thiago Neves é o técnico do sub-20 do BanguDivulgação / João Gama / Bangu

Publicado 01/09/2026 18:40

Rio - Ídolo do Fluminense, Thiago Neves, de 41 anos, jogou em outros clubes importantes do futebol brasileiro como Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. O ex-apoiador citou uma equipe em que não teve a possibilidade de atuar, mas que gostaria.

"Sempre tive vontade de jogar no Corinthians. A torcida, a pressão, eu gosto disso. Eu gostei disso no Flamengo, da pressão no dia a dia, de jogar pressionado, isso é bom demais. E o Corinthians é parecido", disse em entrevista à "ESPN".

Thiago Neves defendeu o Flamengo na temporada de 2011 e foi campeão carioca em parceria com Ronaldinho Gaúcho. No ano seguinte, ele retornou para o Fluminense. O ex-apoiador contou que há pouco tempo quase defendeu o Alvinegro Paulista.

"Estive muito próximo do Corinthians, acho que em 2019. Foi por muito pouco", contou o veterano, que defendeu e foi rebaixado pelo Cruzeiro naquela temporada.