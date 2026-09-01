Thiago Neves é o técnico do sub-20 do BanguDivulgação / João Gama / Bangu
Thiago Neves relembra Flamengo e cita clube que gostaria de ter jogado
Ex-apoiador, de 41 anos, também passou por outras equipes importantes do futebol brasileiro como Fluminense, Grêmio e Cruzeiro
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