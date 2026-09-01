Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

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Marcus Vinicius Balbino
Lamine Yamal comentou sobre o fracasso da negociação do Barcelona por Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O camisa 10 do time catalão falou durante a Gala AFE, em Madri, e afirmou que está satisfeito com o elenco atual da equipe espanhola.

“Agora mesmo estamos muito bem e está se vendo. Não estão nos faltando gols. Obviamente, Julián é um grande jogador, mas estou muito contente com a equipe que temos”, disse Lamine Yamal.
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Caso Alvárez

O Barcelona tinha o sonho de contratar Julián Álvarez no meio do ano e chegou a formalizar uma proposta de cerca de 100 milhões de euros pelo atacante (R$ 600 milhões na cotação atual). No entanto, o Atlético de Madrid, por meio de comunicado, informou que não venderá o atacante para o rival espanhol.

O argentino de 26 anos expressou sua vontade de reforçar a equipe catalã e tem vivido um momento complicado no Atlético de Madrid. Recentemente, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, o atacante foi vaiado pelos torcedores.

Sem acerto com o argentino, o Barcelona oficializou nesta terça-feira (1º) a contratação do brasileiro Gabriel Jesus. O centroavante chega por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), com possibilidade de acréscimo no valor por metas estabelecidas. Ele assinou contrato de três anos com o clube catalão.

Revelado pelo River Plate, Julián Álvarez chegou ao Atlético de Madrid em 2024, depois de passagem pelo Manchester City. Durante o período na equipe, o centroavante participou de 107 jogos, anotou 49 gols e deu 19 assistências.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.