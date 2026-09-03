Galarza chega ao Inter Miami por empréstimoDivulgação / X @InterMiamiCF
Ex-Vasco, Galarza reforça o Inter Miami e vai jogar com Messi
A equipe dos Estados Unidos oficializou a contratação do meio-campista nesta quinta-feira (3); ele chega por empréstimo junto ao River Plate
Universidade concederá título de Doutor Honoris Causa a Zico
A homenagem celebra a contribuição do ídolo projeção internacional do país, cultura brasileira e esporte; sessão será no dia 9 de setembro
Fluminense pode ter retorno de Freytes no clássico contra o Vasco
Zagueiro se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito, sofrido no dia 29 de julho, e deve ser relacionado para o próximo jogo
Ex-Vasco faz golaço e surpreende torcedores: 'Absurdo'
Volante de 28 anos, Hugo Moura marcou pela quarta vez em apenas seis partidas com a camisa do Al-Fayha, da Arábia Saudita
Vasco acerta a contratação de Alan Lescano
Jogador, de 24 anos, será o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 28 jogos e fez seis gols no ano
Paquetá mostra confiança em sequência do Flamengo e sonha com títulos
Rubro-Negro chegou a 51 pontos e ficou a apenas um do Palmeiras, atual líder do Brasileirão, após a vitória sobre o Mirassol no Maracanã
Têm vaga? Veja astros do futebol mundial que estão livres no mercado
Ex-jogadores de gigantes europeus e até um vencedor da Bola de Ouro aparecem em lista de disponíveis para assinar contrato com um novo clube
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