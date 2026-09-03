Galarza chega ao Inter Miami por empréstimo - Divulgação / X @InterMiamiCF

Galarza chega ao Inter Miami por empréstimoDivulgação / X @InterMiamiCF

Publicado 03/09/2026 16:13 | Atualizado 03/09/2026 16:54

Estados Unidos - O Inter Miami anunciou, nesta quinta-feira (3), a contratação de Matías Galarza por empréstimo junto ao River Plate. Os norte-americanos informaram que o vínculo vai até o fim da temporada da Major League Soccer (MLS) , com opção de compra ao término do período cedido.

"TRANSAÇÃO: O Inter Miami CF contratou o meio-campista Matías Galarza por empréstimo junto ao CA River Plate, da primeira divisão argentina, até a conclusão da temporada de 2026 da Major League Soccer (MLS), com opção de compra ao término do empréstimo. A transação foi concluída antes do fechamento da janela de transferências secundária da MLS", diz um trecho do comunicado dos norte-americanos.

Carreira de Galarza

O paraguaio se transferiu do Olimpia para o Vasco em 2020. Ele se destacou pela equipe sub-20 do Cruz-Maltino naquela temporada. Já em março do ano seguinte, o meio-campista estreou pelo profissional do Gigante da Colina.

Galarza também já passou por Coritiba, Talleres (ARG) e Atlanta United (EUA), além do River Plate (ARG). Agora, terá a oportunidade de jogar no time de Lionel Messi.



Ele defendeu a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026. Galarza foi peça importante na campanha da Albirroja, que foi até as oitavas de final.