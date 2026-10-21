Juan Bezerra começou bem no Shabab Al-Ahli Divulgação / Shabab Al-Ahli
Marcão explica pênalti batido por Nonato: 'Um dos melhores em campo'
Técnico também abordou a pouca minutagem de Wesley Natã, que novamente foi decisivo ao dar assistência para o gol de Hércules
Thiago Silva sai em defesa de Nonato após eliminação: 'Cuidar dele'
Zagueiro, de 42 anos, teve excelente atuação, converteu cobrança de pênalti, mas não evitou adeus na semifinal da Libertadores
Arana lamenta eliminação e vê Fluminense superior nos dois jogos
Lateral teve grande oportunidade no começo da partida e acabou desperdiçando; jogador, porém, converteu sua cobrança de pênalti
Fluminense perde para o Palmeiras nos pênaltis e está fora da final
Tricolor foi novamente melhor que o Alviverde na partida, desta vez conseguiu vitória no tempo normal, mas acabou derrotado nas penalidades
Neymar vibra com reforços do Santos: 'Se for um sonho, não me acorde'
Coutinho, Rodinei, Cebolinha e outros nomes chegaram ao Peixe atraídos pelo camisa 10; clube paulista vive arrancada desde então
Jogador da NFL saca arma em briga com companheiro; treinador defende
Jordan Elliott foi dispensado pelo Tennessee Titans após incidente; técnico do time, Robert Saleh tratou episódio como um 'pedido de ajuda'
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