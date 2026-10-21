Juan Bezerra começou bem no Shabab Al-Ahli - Divulgação / Shabab Al-Ahli

Juan Bezerra começou bem no Shabab Al-Ahli Divulgação / Shabab Al-Ahli

Publicado 21/10/2026 19:30

Recém-chegado ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, o atacante Juan Bezerra vem construindo sua trajetória no clube do Oriente Médio com destaque e boas atuações. Em três jogos no clube de Dubai, o jogador revelado no Vasco já soma duas assistências (a primeira na estreia), tendo saído do banco de reservas em todos os jogos.

A participação em gol mais recente foi no sábado (17), na vitória por 2 a 0 no clássico com o Al-Ain. Juan Bezerra foi acionado aos 13 minutos do primeiro tempo, após lesão de Reza Ghandipour, e deu assistência com passe perfeito para finalização do também brasileiro Kauan Santos em jogada pela direita. O jogador celebrou o bom momento.

"Estou muito feliz com esse começo no Shabab Al-Ahli. Cheguei há pouco tempo e estou trabalhando bastante para aproveitar cada oportunidade que o treinador me dá. Fico feliz por já ter conseguido contribuir com duas assistências, mas quero evoluir ainda mais, ganhar cada vez mais espaço e conquistar uma sequência de jogos. Vou seguir trabalhando forte para estar preparado e ajudar a equipe", disse.

Adversário da última partida, o Al-Ain também será o rival do próximo jogo, na quinta-feira (22), às 13h (de Brasília). Se no fim de semana o duelo aconteceu pela sexta rodada da UAE Pro League, o Campeonato Emiradense, desta vez o confronto será pelas oitavas de final da Copa do Presidente, principal torneio eliminatório do país e equivalente à Copa do Brasil.

Maior campeão do torneio, o Shabab Al-Ahli tem 11 títulos da competição e vai em busca da 12ª conquista. Para isso, sabe que uma vitória jogando mais uma vez diante do seu torcedor é fundamental.

"Sabemos da importância desse jogo contra o Al-Ain, ainda mais por ser um clássico e valer a classificação para as quartas de final da Copa do Presidente. São partidas que exigem concentração máxima e muita entrega do início ao fim. Estamos trabalhando forte para chegar preparados, fazer um grande jogo e conquistar a classificação. Sabemos da qualidade do adversário, mas também confiamos no nosso potencial e vamos em busca da vitória para seguir sonhando com o título", finalizou.