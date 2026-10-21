Jordan Elliott, ex-defensive tackle do Tenessee Titans, time da NFLThearon W. Henderson / AFP
Jogador da NFL saca arma em briga com companheiro; treinador defende
Jordan Elliott foi dispensado pelo Tennessee Titans após incidente; técnico do time, Robert Saleh tratou episódio como um 'pedido de ajuda'
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