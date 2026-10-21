Jordan Elliott, ex-defensive tackle do Tenessee Titans, time da NFL - Thearon W. Henderson / AFP

Jordan Elliott, ex-defensive tackle do Tenessee Titans, time da NFLThearon W. Henderson / AFP

Publicado 21/10/2026 22:34

Jordan Elliott, jogador do Tennessee Titans, equipe da NFL , foi dispensado após tentar buscar uma arma durante briga com companheiro de time. O técnico Robert Saleh afirmou que interpretou o episódio como "um pedido de ajuda", e não como um ato criminoso. Até a coletiva concedida pelo treinador nesta quarta-feira (21), a franquia não havia detalhado as circunstâncias que levaram à saída do atleta.

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"[Elliott] teve uma terrível falha de julgamento, que reconheço mais como um pedido de ajuda do que como um ato criminoso. É lamentável a forma como aconteceu. No que diz respeito a Jordan, ao vestiário e tudo mais, acho que as pessoas aqui veem isso de forma diferente da reação instintiva do mundo", disse o treinador.



A discussão aconteceu na quinta-feira (15) durante um treino no centro de treinamento da equipe, em Nashville. Após o desentendimento com JC Latham, jogador de linha ofensiva, Elliott teria ido ao estacionamento para buscar uma arma que estava em seu carro. Saleh confirmou que o defensor chegou a sacá-la no local.

"Acho que a organização e a NFL fizeram um trabalho excepcional ao fazer algo que acredito ser necessário para todos nesta situação: dar uma pausa em relação à notícia de que Jordan estava armado. Este é um homem que é pai, um ótimo marido. Ele nunca cometeu um crime em toda a sua vida, e sacou uma arma no estacionamento", prosseguiu o comandante.

O episódio foi contido por John Franklin-Myers, também jogador de linha defensiva dos Titans, que interveio e conseguiu acalmar Elliott. Ninguém ficou ferido, segundo relatos publicados pela imprensa americana.

Latham também comentou o caso nesta quarta-feira e afirmou que não havia desavenças anteriores entre os dois. O jogador disse que o desentendimento aconteceu no calor do momento e lembrou que eles já haviam convivido fora de campo, inclusive durante períodos de tratamento físico.

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Elliott disputou cinco partidas pelos Titans nesta temporada, uma delas como titular, e registrou 11 tackles. O defensor de 28 anos chegou à equipe na pré-temporada com um contrato de dois anos, no valor de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40,2 milhões), após passagens pelo Cleveland Browns e pelo San Francisco 49ers.

A NFL confirmou que está analisando o caso. A liga proíbe jogadores e demais funcionários de levar armas às instalações dos clubes, aos estádios, aos hotéis das equipes e aos meios de transporte utilizados pela organização. Os Titans informaram que decidiram dispensar Elliott após uma apuração interna, mas não deram outros detalhes sobre o episódio.