Vini Jr em campo para enfrentar o RB Leipzig - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr em campo para enfrentar o RB LeipzigOscar del Pozo / AFP

Publicado 21/10/2026 22:00

Craque do Real Madrid, Vini Jr não vive bom momento. Em meio a seca de gols, brasileiro voltou a ser substituído pelo técnico José Mourinho no segundo tempo da goleada por 4 a 1 sobre o RB Leipzig , da Alemanha, pela Liga dos Campeões. Com isso, chegou a nove partidas sem marcar e vive um de seus piores jejuns no clube. Após o jogo, pregou resiliência.

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"Vivendo cada momento. Tudo passa", escreveu Vini, em publicação no Instagram. A mensagem legendou sequência de três fotos do jogador em campo diante da equipe alemã, na vitória desta quarta-feira (21).

Vini Jr vive jejum de gols

Em momento difícil com a camisa do Real Madrid, Vini Jr tem sido alvo de críticas da imprensa espanhola. Na última semana, o jornal "Marca" afirmou que ele vive momento de "fundo do poço" . Além das atuações abaixo das expectativas, o brasileiro ainda vive jejum de nove jogos sem gols, contando o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

Sua última bola na rede foi no dia 26 de agosto, em goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, aproveitou passe do inglês Jude Bellingham para escorar na direção do gol vazio. No fim daquele jogo, o brasileiro ainda deu assistência ao marfinense Yan Diomande.

Os passes para gol também têm estado em falta para Vini Jr. Nos últimos nove jogos, foram apenas dois, contra Málaga e Rayo Vallecano, ambos por La Liga. Em paralelo, o que trouxe certo alívio ao jejum de gols foi a última Data Fifa pela seleção brasileira. Nela, o ponta foi às redes em vitória por 4 a 2 no segundo amistoso contra a Austrália.

Técnico e companheiros incentivam

Apesar da má fase e das críticas, Vini Jr conta com enorme respaldo dentro do Real Madrid. José Mourinho, técnico da equipe desde o começo da temporada, já deu diversas declarações em incentivo ao jogador, muitas vezes reafirmando seu valor para a equipe. Após a vitória sobre o RB Leipzig, o português elogiou a sua atuação.

"Vini é sempre alguém de quem se espera mais. Espera-se que ele sempre produza momentos de brilhantismo individual. Ele foi marcado individualmente hoje, defenderam-no muito bem e, ainda assim, acho que ele se saiu muito bem", disse Mourinho, em entrevista coletiva.



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Outro que deu palavras de incentivo foi o astro francês Kylian Mbappé. Segundo ele, a tristeza do brasileiro quanto à má fase é um bom indicativo, sinal de que ele quer contribuir para a equipe. Na fala, ele também pregou confiança para que o companheiro dê a volta por cima.

"Acho muito bom que ele esteja triste. Isso significa que ele quer muito contribuir para o time e para os torcedores. Ele deve ficar calmo e se orgulhar do que é. Um grande jogador deve sempre se orgulhar do que é e manter a confiança, porque o talento ele tem", disse Mbappé, na beira do gramado, à imprensa europeia.

