Gabigol, Arthur e outros nomes formam 'panela' de Neymar no Santos - Reinaldo Campos / Santos

Gabigol, Arthur e outros nomes formam 'panela' de Neymar no SantosReinaldo Campos / Santos

Publicado 21/10/2026 23:00

Camisa 10 do Santos, Neymar demonstra que não poderia estar mais feliz. Na última janela de transferências, o clube paulista fez pacotão de reforços, mirando nomes que agradassem o astro. O próprio meia teve influência nestas contratações, não só na parte do convencimento, como também no quesito financeiro. Com a "seleção" formada, o craque deixa a empolgação transbordar.

"Se for um sonho, não me acorde", escreveu Neymar, em storie no Instagram. A mensagem serviu de legenda para foto com Gabigol, Coutinho e outros dos principais jogadores do time, publicada por Rodinei em seu perfil, com os dizeres: "Colecionando momentos".

Neymar enaltece reforços do Santos em postagem Reprodução / Instagram @neymarjr

Ainda que não tenha bancado diretamente as contratações desta janela, Neymar utilizou empreendimento próprio, a NR Sports, para quitar dívida de R$ 12 milhões da equipe com o Monaco, da França. A pendência se referia à transferência do volante Jean Lucas, em 2023. Com isso, o Santos evitou sofrer transfer ban da Fifa e pôde se movimentar no mercado.

Com isso, o clube trouxe o lateral-direito Rodinei e o ponta-esquerda Everton Cebolinha, ambos ex-Flamengo. Além disso, foi atrás do volante Arthur Mello, revelado pelo Grêmio e sondado pelo Fluminense . Sem contar, é claro, com Philippe Coutinho, ex-meia do Vasco, que não entrava em campo desde fevereiro.

Os reforços se juntaram a Gabigol e Neymar, que já estavam no Santos, para formar uma verdadeira seleção de rostos conhecidos do futebol brasileiro. Desde então, a equipe paulista vive arrancada. No Campeonato Brasileiro, são sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos dez jogos. Com isso, o Peixe saltou para a 8ª posição na tabela, se afastando da zona de rebaixamento, considerada perigo real no primeiro turno.

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Porém, apesar da empolgação do camisa 10, os últimos meses não têm sido exatamente um "mar de rosas" para o Santos. No início do segundo semestre, o time estava vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No entanto, foi eliminado para o rival Palmeiras, com um 3 a 0 no agregado, nas quartas de final do torneio nacional. Depois, caiu para o Atlético-MG, tomando virada no jogo de volta, também nas quartas da competição continental. As quedas liquidaram as chances de título do Peixe em 2026.