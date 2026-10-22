Vini Jr durante partida contra o Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira (21) - Javier Soriano / AFP

Vini Jr durante partida contra o Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira (21)Javier Soriano / AFP

Publicado 22/10/2026 09:45

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, comentou sobre a decisão de substituir Vini Jr na vitória da equipe sobre o Red Bull Leipzig, da Alemanha, por 4 a 1 , pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu. O treinador avaliou que o atleta não teve uma atuação ruim, mas ainda assim, queria utilizar as peças à disposição no banco de reservas.

"Não fiz a mudança porque estava descontente, e sim porque tenho um banco de reservas rico, que podia me dar mais coisas. É preciso se acostumar, posso tirar um jogador que não está mal por outro que vai fazer coisas diferentes", afirmou, em coletiva de imprensa.

O brasileiro deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo para a entrada do jovem Yan Diomande, promessa que marcou um gol e uma assistência no confronto.

Mourinho ainda destacou a necessidade de apoiar Vini Jr, que não vive seu melhor momento pela equipe. "Ele necessita do apoio de todos. Quando o vaiam fora de casa, é uma motivação, mas quando é em sua casa, isso dói", destacou.

O técnico também disse que o atleta jogou bem, apesar da marcação eficiente do clube alemão no atacante. "Vini é sempre alguém de quem se espera mais. Espera-se que ele sempre produza momentos de brilhantismo individual. Ele foi marcado individualmente hoje, defenderam-no muito bem e, ainda assim, acho que ele se saiu muito bem", esclareceu.

Vini Jr se manifesta

Vini Jr marcou pela última vez com a camisa do Real Madrid em 26 de agosto, na goleada por 4 a 1 sobre o Real Sociedad. Em meio à seca de gols, que já dura nove partidas, e após ser substituído contra o Red Bull Leipzig, o jogador pregou resiliência em postagem nas redes sociais. "Vivendo cada momento. Tudo passa", escreveu, em publicação no Instagram.

Além de Mourinho, o atleta também recebeu apoio de um companheiro de peso do time: o craque Kylian Mbappé. Na avaliação do francês, o brasileiro precisa manter a cabeça erguida e seguir trabalhando para reconquistar a confiança.

"Acho muito bom que ele esteja triste. Isso significa que ele quer muito contribuir para o time e para os torcedores. Ele deve ficar calmo e se orgulhar do que é. Um grande jogador deve sempre se orgulhar do que é e manter a confiança, porque o talento ele tem", disse Mbappé, na beira do gramado, à imprensa europeia.