Vini Jr durante partida contra o Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira (21)Javier Soriano / AFP
Mourinho explica substituição de Vini Jr em jogo da Liga dos Campeões
Treinador português avaliou que tem um banco de reservas 'rico' e destacou que pode tirar um atleta mesmo em meio a uma boa atuação
Mourinho explica substituição de Vini Jr em jogo da Liga dos Campeões
Treinador português avaliou que tem um banco de reservas 'rico' e destacou que pode tirar um atleta mesmo em meio a uma boa atuação
Hulk diz por que ficou em quinto nos pênaltis: 'Decisão da comissão'
Após eliminação para o Palmeiras, atacante disse que estava confiante para cobrar, mas Tricolor perdeu disputa antes dele ter sua chance
Eliminação do Fluminense para o Palmeiras rende memes na web; confira!
Rivais se divertiram após Tricolor deixar Libertadores ao cair na disputa de pênaltis nesta quarta-feira, no Nubank Parque
LFA retorna a Cajamar (SP) em novembro com duas disputas de cinturão; confira
Após alcançar a marca de 400 atletas contratados pelo UFC, organização encerra temporada brasileira de 2026 no dia 13 de novembro
Flamengo tem 100% no Maracanã em semifinais de Libertadores
Rubro-Negro encara o Estudiantes por mais uma vaga na decisão do torneio continental e tem força em casa como grande trunfo
Flamengo x Estudiantes: onde assistir, escalações, arbitragem
Após empate em 0 a 0 no jogo da ida, Rubro-Negro joga por uma vitória no Maracanã para chegar a mais uma final de Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.