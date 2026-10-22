Garrincha e Nilton Santos, os dois maiores ídolos da história do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Garrincha e Nilton Santos, os dois maiores ídolos da história do Botafogo Divulgação / Botafogo

Publicado 22/10/2026 07:00

Indissociáveis da memória alvinegra, Garrincha e Nilton Santos marcaram uma das eras mais vitoriosas do Botafogo . Entre a magia do "Anjo das Pernas Tortas" e a elegância da "Enciclopédia", os dois construíram um legado que ajuda a explicar a grandeza do Glorioso e o vínculo especial com seus torcedores.

Garrincha e a magia da camisa 7

Manoel dos Santos chegou ao Botafogo em 1953 e permaneceu no clube até 1965. Ponta-direita de habilidade incomparável, transformou a camisa 7 em uma das mais emblemáticas do futebol brasileiro. Pelo Alvinegro, disputou 612 partidas, marcou 245 gols e conquistou três Campeonatos Cariocas, em 1957, 1961 e 1962, além de dois Torneios Rio-São Paulo, em 1962 e 1964.

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Sua trajetória também foi marcada por uma característica que parecia desafiar a lógica. Mesmo com as pernas tortas e um desvio na coluna, Garrincha desenvolveu um drible praticamente impossível de conter. Foi justamente em um teste no Botafogo que Nilton Santos sentiu isso de perto. Depois de ser driblado pelo ponta, o lateral recomendou a contratação do jovem.



Com a Seleção, Mané conquistou as Copas de 1958 e 1962. No Mundial do Chile, foi eleito o melhor jogador da competição e terminou como um dos grandes responsáveis pelo bicampeonato. Em 60 partidas pelo Brasil, marcou 17 gols e perdeu apenas uma vez.

Sua trajetória também foi marcada por uma característica que parecia desafiar a lógica. Mesmo com as pernas tortas e um desvio na coluna, Garrincha desenvolveu um drible praticamente impossível de conter. Foi justamente em um teste no Botafogo que Nilton Santos sentiu isso de perto. Depois de ser driblado pelo ponta, o lateral recomendou a contratação do jovem.Com a Seleção, Mané conquistou as Copas de 1958 e 1962. No Mundial do Chile, foi eleito o melhor jogador da competição e terminou como um dos grandes responsáveis pelo bicampeonato. Em 60 partidas pelo Brasil, marcou 17 gols e perdeu apenas uma vez.

A Enciclopédia do Futebol



Nilton Santos construiu uma trajetória ainda mais longa no Botafogo. Foram 723 partidas pelo clube, entre 1948 e 1964, além de quatro títulos cariocas e dois Torneios Rio-São Paulo. Na Seleção, disputou 86 jogos e também participou das conquistas mundiais de 1958 e 1962.



Conhecido como "A Enciclopédia do Futebol", revolucionou a posição de lateral-esquerdo. Seguro na marcação, também tinha liberdade para avançar e participar das jogadas ofensivas, algo pouco comum para a época. Na Copa de 1958, inclusive, marcou um gol contra a Áustria.



Dois símbolos eternos



O impacto de ambos ultrapassou os gramados para batizar grandes templos do futebol nacional. A casa alvinegra ostenta oficialmente a denominação de Estádio Nilton Santos desde 2017, em justa reverência à "Enciclopédia". Em Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha perpetua desde 1983 a memória do gênio que transformou a camisa 7 do Glorioso em uma das místicas mais consagradas do esporte nacional.

Essa herança, inclusive, moldou a própria identidade botafoguense. A numeração adquiriu no clube uma reverência comparável à camisa 10 na maioria das equipes. Depois de Mané, o número foi vestido por nomes como Jairzinho, Maurício e Túlio Maravilha, mantendo viva uma tradição diretamente ligada ao maior ícone alvinegro.

Escolhidos para a seleção de todos os tempos da Fifa em 1998, os dois permanecem no topo da hierarquia de ídolos. Garrincha morreu cedo, em 1983, aos 49 anos, enquanto Nilton Santos faleceu em 2013, aos 88.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato