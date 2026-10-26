Brasileirão de 2026 entra na reta final com forte briga contra o rebaixamento - Divulgação

Brasileirão de 2026 entra na reta final com forte briga contra o rebaixamentoDivulgação

Publicado 26/10/2026 09:59

Esses números do Departamento de Matemática da UFMG ainda vão sofrer mudança porque Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 no Couto Pereira. Caso a equipe gaúcha vença, ultrapassará o Timão e a distância dos dois cariocas para o Z-4 cairá um ponto.



O risco de rebaixamento dos clubes no Brasileirão



1. Chapecoense - 99,96%



2. Remo - 99,45%



3. Grêmio - 81,3% *



4. Corinthians - 62,3%



5. Internacional - 32,4%



6. Mirassol - 12,2%



7. Vitória - 5,0%



8. Vasco - 3,1% **



9. Botafogo - 2,1%



10. Coritiba - 1,9% *



* Têm um jogo a menos que será disputado nesta segunda-feira



** Tem um jogo a menos, contra a lanterna Chapecoense

O que o Vasco precisa no Brasileirão



Ainda com sete partidas a disputar, o Cruz-Maltino busca mais duas vitórias e dois empates para somar oito pontos. Como tem 38 atualmente, poderá chegar ao número mágico de 46 pontos, o que é garantia matemática de fuga do rebaixamento.



Entretanto, essa pontuação tem tudo para ser ainda menor. Segundo a previsão do Departamento de Matemática da UFMG, 44 pontos já seriam praticamente suficientes, com risco de rebaixamento de 2,9% neste momento do Brasileirão. Ou seja, o Vasco teria de somar ao menos mais duas vitórias, sendo que ainda enfrenta a lanterna Chapecoense no Rio.



Jogos que restam

A sequência vascaína agora, entretanto, não será fácil. Primeiro tem o clássico com o Flamengo, quinta-feira (29),às 20h, no Nilton Santos, e depois pega o Athletico-PR em Curitiba.

Depois haverá o confronto direto com o Internacional em São Januário, além de Red Bull Bragantino e Atlético-MG fora de casa. E recebe o Vitória para encerrar o Brasileirão.



O que o Botafogo precisa para se livrar do Z-4



No caso do Glorioso, a meta para fugir do rebaixamento é igual, mas com a necessidade de somar menos pontos: sete para chegar aos 46 (ou seja, duas vitórias e um empate) ou cinco pontos para chegar aos 44 (uma vitória e dois empates), com três jogos no Nilton Santos.



Os adversários até o fim do ano

Essa pontuação já poderá ficar bem próxima na quinta-feira (28), quando o Botafogo enfrentará o praticamente rebaixado Remo, em Belém. Os outros jogos que restam são contra Atlético-MG, no Rio; Corinthians, fora; São Paulo e Bahia, em casa; e Santos, na Vila Belmiro.