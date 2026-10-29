João Pedro ficou de fora de convocação por lesão - AFP

João Pedro ficou de fora de convocação por lesãoAFP

Publicado 29/10/2026 18:40

O atacante João Pedro, de 25 anos, que ficou de fora da convocação de Carlo Ancelotti, nesta quinta-feira (29) para os amistosos dos Brasil contra Japão e Cingapura, irá ficar sem atuar por cerca de um mês. As informações foram dadas pela "ESPN".

O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda durante treinamento do Chelsea e ficou fora das últimas duas partidas do clube inglês na temporada. O técnico Xabi Alonso lamentou o ocorrido.

"Sim, ele sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado por algumas semanas. Vamos ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas ele não está pronto para os próximos jogos", avisou o técnico.

O atacante vem sendo um dos destaques do Chelsea neste início de temporada, mas não consegue uma sequência por causa de um novo problema físico. Ainda assim, marcou cinco gols e deu três assistências em sete partidas.

Na Premier League, João Pedro está entre os principais artilheiros, atrás de Haaland, do Manchester City, com nove gols, e Isak, do Liverpool, que marcou seis.



Por causa da lesão muscular, sofrida no confronto com o Everton, em 17 de outubro, o brasileiro já ficou fora na derrota por 2 a 0 para o Tottenham. Agora, ele perderá também o duelo do Chelsea de quarta-feira (28), contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa.

"Ele é um jogador fundamental e sentiremos sua falta, mas temos que estar preparados para lidar com a lesão, sermos competitivos e tentar vencer os jogos com os jogadores que temos disponíveis, começando amanhã contra o Liverpool, em um jogo da Copa (da Liga Inglesa)", frisou. "Essa é a situação e estamos prontos para lutar por ela e provar que podemos apresentar um bom nível", disse Xabi Alonso.



Com a lesão de João Pedro, Ancelotti deu oportunidade para duas novidades no ataque: Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, e Allan, do Manchester City. Além deles, foram convocados também Endrick, Estêvão, Vini Jr, Raphinha e Rayan, que vem sendo chamados pelo italiano.

"Este é um período para fazer testes e dar sequência ao projeto de renovação. Este é o momento ideal. Estamos pensando na evolução dos jovens que podem estar no futuro da Seleção. É uma convocação muito equilibrada, com nove jogadores com idade olímpica e 15 com menos de 23 anos. Todos os jogos são importantes, é claro que precisamos jogar bem e ganhar os jogos, mas temos que acompanhar a evolução dos jovens", disse Ancelotti.