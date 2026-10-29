João Pedro ficou de fora de convocação por lesãoAFP
Fora da lista de Ancelotti, João Pedro deve ficar sem atuar por um mês
Atacante, de 25 anos, sofreu lesão na coxa e novamente não poderá fazer parte do grupo da seleção brasileira em amistosos
Pedro Emanuel explica time misto e vê equilíbrio em derrota do Vasco
Técnico analisou goleada por 4 a 1 sofrida diante do Flamengo nesta quinta-feira (29); falta de São Januário também foi assunto
Jardim exalta goleada sobre o Vasco e celebra fim do jejum de Pedro
Técnico do Flamengo celebrou vitória por 4 a 1 no clássico desta quinta-feira (29), mas pregou foco e constância no Brasileirão
Léo Jardim vê Flamengo 'muito mais letal' e lamenta derrota do Vasco
Goleiro sofreu chuva de gols no revés cruz-maltino por 4 a 1, no clássico desta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Samuel Lino comemora doblete, mas ressalta: 'Noite foi do Flamengo'
Destaque da equipe, ponta marcou dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão
Flamengo goleia o Vasco com show de Pedro e Lino no Nilton Santos
Rubro-Negro bateu o Cruz-Maltino por 4 a 1, nesta quinta (29), pelo Brasileirão; Craques do jogo marcaram dois cada, e Lescano diminuiu
Milan e Inter apresentam projeto de novo estádio na Itália
San Siro, para o 'Rossoneri', e Giuseppe Meazza, para o 'Nerazzurri', o palco será modernizado em acústica e arquitetura
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