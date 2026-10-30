Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Publicado 30/10/2026 11:30 | Atualizado 30/10/2026 12:32

Único piloto brasileiro da Fórmula 1 em 2026, Gabriel Bortoleto não vai participar do primeiro treino livre do GP do México. O paulista, de 22 anos, terá que cumprir o regulamento e dará lugar ao novato Freddie Slater, que é da academia de talentos da Audi e foi vice-campeão da F3 neste ano. É a segunda vez que isso acontecerá nesta temporada.

Vice-campeão da Fórmula 3, o piloto de 18 anos é tratado como uma joia do time alemão e vai receber as primeiras oportunidades em atividades oficiais da Fórmula 1. O jovem vai pilotar o carro de Gabriel Bortoleto no GP do México e, depois, terá a oportunidade de comandar o monoposto do alemão Nico Hulkenberg na primeira sessão no Brasil.

O regulamento da Fórmula 1 determina que as equipes escalem pilotos novatos em pelo menos quatro sessões de treino livre 1 durante a temporada. A ideia é dar oportunidade para jovens que competem em outras categorias de base sentirem a realidade de um carro de F1 e desenvolver. Por ficar de fora do primeiro treino livre, Bortoleto terá uma sessão a menos neste GP para trabalhar no ajuste.

"Em relação a ausência do treino livre 1, acho que não tem muito o que fazer de diferente. O foco é tentar se adaptar o quanto antes, estudar tudo o que eles coletarem de dados no primeiro treino livre e tentar encaixar o máximo possível para que no segundo treino livre, quando eu entrar no carro, eu já esteja em um bom ritmo e entendendo o que tem que ser feito", disse o piloto brasileiro.

No ano passado, Gabriel Bortoleto teve um dos seus melhores desempenhos com a Sauber justamente no GP do México, quando terminou em décimo lugar. Sem pontuar nesta temporada desde a etapa da Bélgica, o piloto brasileiro vive a expectativa de brigar novamente por pontos no Autódromo Hermanos Rodriguez e ganhar confiança para o GP de São Paulo, no dia 8 de novembro.

"O GP do México é sempre uma corrida interessante. Com muitas retas, a gente sabe que sofre um pouquinho, tem a questão da altitude que pode mudar um pouco a performance do nosso motor, mas a gente vai lutar, ir pra cima. Tem curva que dá pra fazer a diferença e é isso, vamos tentar fazer um bom final de semana", afirmou Bortoleto.

O GP do México é a 19ª etapa da temporada da Fórmula 1. O primeiro treino livre será realizado nesta sexta-feira (30), às 15h30 (de Brasília), enquanto a segunda atividade acontece às 19h. Os pilotos voltam para a pista no sábado (31) para a terceira sessão de treinos, às 14h30, e a classificação às 18h. Por fim, a corrida acontecerá no domingo (1º), às 17h, no Autódromo Hermanos Rodriguez.