Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP
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