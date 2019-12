Botafogo deve ter uma das menores folhas salariais da Série A no ano que vem

Rio - O Botafogo conseguiu escapar do rebaixamento, em 2019 e tem deixado o torcedor otimista para 2020 a cada avanço rumo à mudança de gestão do futebol para o modelo empresarial. As declarações dos integrantes do recém-criado Comitê de Transição, no entanto, têm sido marcadas pela cautela e pragmatismo. Um deles, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, disse em entrevista à Rádio Brasil, na última terça, que a folha salarial dos jogadores será reduzida de cerca de R$ 3 milhões para R$ 1 milhão, na próxima temporada. Se confirmado, o Glorioso pode ter uma das menores despesas com remuneração entre os times de Série A do Brasileirão.



Segundo ranking divulgado pelo blog do jornalista Mauro Cezar Pereira, atualizado pela última vez em outubro, o Botafogo ocupava a 14º colocação entre os clubes com maiores gastos com salários registrados nas carteiras de trabalho dos atletas profissionais, a CLT. Ficaram fora do cálculo os direitos de imagem, cujos valores não podem ultrapassar 40% da remuneração.



Apenas o CSA teve um gasto mensal inferior a R$1 milhão em 2019. O clube alagoano pagava aos jogadores cerca de R$800 mil e acabou o Campeonato rebaixado, em 18º lugar na tabela de classificação. Também gastaram menos que o Glorioso Fortaleza (R$ 2,4 milhões), Chapecoense (R$ 1,8 milhão ), Avaí (R$ 1,4 milhão) e Ceará (R$ 1,3 milhão). Entre estes, apenas o Tricolor cearense, em nono lugar, com 53 pontos, terminou melhor colocado que o Alvinegro, em 15º lugar no Campeonato.



Entre os desembolsaram cifras superiores às do clube de General Severiano, apenas o Cruzeiro terminou abaixo na tabela. O clube mineiro terminou o ano com a terceira maior folha salarial do Brasil, desembolsando por mês R$ 7,6 milhões, atrás apenas do dos paulistas Corinthians (R$8,1 milhões) e Palmeiras (R$8,8 milhões).



Além destes, quatro novas equipes vão disputar a Série A na próxima temporada: Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO.



Na busca por equilibrar as contas, além de prometer reduzir a folha salarial para R$ 1 milhão, Montenegro afirmou que o clube vai manter uma postura passiva no mercado e só vai buscar reforços, em caso de perda de peças fundamentais para o elenco. A prioridade vai ser quitar todas as pendências com atletas e funcionários.