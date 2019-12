Para cumprir os planos de reduzir drasticamente a folha salarial no início da temporada de 2020, o Botafogo terá de se desfazer dos jogadores com maiores salários no elenco e que ainda têm contrato. Joel Carli, Cícero, Leo Valencia e Diego Souza estão na lista.

O zagueiro argentino tem contrato até 2021 por causa de uma cláusula de renovação automática, mas o salário acima de R$ 200 mil não se encaixa com a nova realidade financeira. Para rescindir o contrato, o Botafogo terá de entrar em acordo com Carli.

Mesma situação de Cícero e Diego Souza, com salários mais altos que o do zagueiro. Os dois terão renovação de contrato automáticas por mais dois anos após dezembro e a diretoria tenta liberá-los sem mais prejuízos aos combalidos cofres.

O caso menos complicado é o de Leo Valencia, que tem vínculo até junho de 2020. Mas como o salário também passa dos R$ 200 mil, a diretoria alvinegra espera conseguir convencê-lo a antecipar a saída.

Além dos quatro nomes, o Botafogo pretende negociar outros titulares, mesmo com salários menores, para reduzir a folha.