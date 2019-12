Se já não bastasse a grave crise financeira que impede o Botafogo de sonhar com grandes contratações para 2020, um dos destaques da atual temporada pode deixar General Severiano: Alex Santana. Artilheiro do time alvinegro no ano, com dez gols, o volante entrou no radar do Atlético-MG, do Bahia, do Santos e do Vasco.

O Galo e o Peixe, inclusive, já fizeram sondagens pelo atleta. O clube de São Januário entrou em contato direto com o empresário responsável por gerir a carreira de Alex Santana. O contrato com o Botafogo é válido até dezembro de 2021 e a multa rescisória é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões), mas há uma cláusula em que o Glorioso aceitaria vendê-lo por 6 milhões (R$ 27 milhões).

Com a necessidade de arrecadar dinheiro e também reduzir a folha salarial, o Botafogo está disposto a se desfazer de alguns de seus principais jogadores, mesmo que não se chegue ao valor da multa rescisória. O que pode ser o caso de Alex Santana.

Dois nomes que já estão fora dos planos para 2020 são Yuri e Vinicius Tanque. Segundo a Rádio Tupi, o lateral e o atacante já foram liberados pela diretoria alvinegra para buscar novos clubes.