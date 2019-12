De saída do Botafogo, Leo Valencia tem acordo com o Colo Colo, afirma jornal chileno

Rio - Fora dos planos do Botafogo, o meia Leo Valencia está próximo de selar a saída do clube para próxima temporada. De acordo com o jornal chileno La Tercera, o jogador de 28 anos assinará contrato de dois anos com o "Cacique".

Revelado pelo Universidad de Chile e com passagens por Palestino e Santiago Wanderers, Valencia tem contrato com o Botafogo até o meio de 2020. No entanto, a diretoria alvinegra resolve pendências para liberá-lo já em dezembro e encaminhou a saída do atleta. Segundo informações do Globoesporte.com, o meia já se despediu de seus companheiros de equipe.

Valencia chegou ao Botafogo em 2017. Foram 92 jogos, seis gols marcados, 11 assistências e um título conquistado, o Carioca de 2018.