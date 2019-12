De olho em 2020, Botafogo negocia com ex-atacante do Flamengo

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2020, a diretoria do Botafogo abriu negociações com a Udinese, da Itália, na tentativa de fechar com Felipe Vizeu, de 22 anos. Revelado nas divisões de base do Flamengo, o centroavante disputou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, onde entrou em campo em26 oportunidades e marcou apenas cinco partidas.



Seu desempenho em Porto Alegre acabou sendo comprometido por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, problema que o afastou dos gramados por um período de três meses.



Conforme apurado pelo "MEIA HORA", o Alvinegro já enviou uma proposta de empréstimo sem custos por um ano aos italianos e aguarda uma resposta. Apesar de o centroavante ter ficado animado com a chance de voltar ao Rio de Janeiro, a negociação é considerada complicado pela grave crise financeira que o Botafogo atravessa.



A diretoria ainda tenta se desfazer de Diego Souza para conseguir um bom respiro na folha salarial e, dessa maneira, dar garantias a Felipe Vizeu. Outro da mesma posição que não deve continuar para a próxima temporada é Vinicius Tanque, que é cria das divisões de base e o clube tenta negociá-lo com o exterior em definitivo.



Se a Udinese topar liberar o atacante sem custos pelo empréstimo, um trunfo que vai pesar ainda mais na possibilidade de êxito é a atuação de Valdir Espinosa, novo gerente de futebol alvinegro, que trabalhou com o atacante durante a sua passagem pelo Grêmio.

Dois primeiros reforços já confirmados

Enquanto isso, de acordo com informações do site Globoesporte.com, o Glorioso acertou com o também centroavante Pedro Raul, de 23 anos, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Pedro Raul terá contrato de um ano com o Botafogo, com opção de renovação por mais dois.

Para a lateral-esquerda, quem fechou foi Guilherme Santos, de 31 anos, que estava no Paraná. Na Série B do Brasileirão, ele foi líder de assistências do time: nove, cinco deles na Segundona.