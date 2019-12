Coritiba encaminha contratação de Yuri, lateral do Botafogo

Rio - Titular do Botafogo em algumas partidas da reta final do Brasileirão, o lateral-esquerdo Yuri não deve permanecer no Glorioso em 2020. Conforme apurado pelo Dia, o jogador tem negociações avançadas com o Coritiba, e por estar em fim de contrato com o time do Rio, chegará sem custos à equipe paranaense. O tempo de contrato ainda está sendo definido, mas a tendência é que seja de um ano,

O lateral esquerdo Yuri, que não entrou em acordo para renovar com o Botafogo, está perto de acertar a sua ida para o Coritiba. As negociações estão bem encaminhadas, e o jogador chegará sem custos ao Coxa. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 22, 2019 Com a camisa do Botafogo, o lateral de 23 anos disputou 17 partidas no Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Botafogo, o lateral de 23 anos disputou 17 partidas no Campeonato Brasileiro.