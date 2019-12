Na justiça! Zé Ricardo cobra dívida milionária do Botafogo

Ao todo, o treinador, atualmente sem clube, pede R$ 1.452.366,61, referente a férias, 13º proporcionais e reflexos sobre verbas rescisórias. A ação tramita na 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do TRT-1 e a primeira audiência entre as partes está marcada para o próximo domingo, dia 29, às 9h30. O juiz responsável pelo caso é Marcos Dias de Castro.



Zé Ricardo comandou o Botafogo por 41 partidas. Assumiu a equipe no segundo semestre de 2018, livrou o Alvinegro dos riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas iniciou o ano seguinte de maneira irregular. Sem se classificar a nenhuma semifinal de turno no Carioca e após eliminação para o Juventude na terceira fase da Copa do Brasil, foi demitido.