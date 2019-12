Ex-Botafogo, Leo Valencia é anunciado pelo Colo-Colo

Rio - O meia chileno Leo Valencia, ex-jogador do Botafogo, foi anunciado como novo reforço do Colo-Colo. O jogador, de 28 anos, teve poucas chances na última temporada pelo clube carioca e retornou ao futebol do seu país.

Leo Valencia chegou ao Botafogo na temporada de 2017. Contratado para ser o cérebro do meio-campo alvinegro, o jogador viveu altos e baixos. Ele deixa o clube carioca com um título, conquistado no ano passado: o Campeonato Carioca.

Revelado pela Universidad de Chile, Leo Valencia teve passagens importantes por clubes chilenos, tendo chegada até mesmo a ser convocado para a seleção do seu país. Será a sua primeira passagem pelo Colo-Colo.