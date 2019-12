Problemas financeiros fazem Botafogo negociar promessa com o futebol árabe

Rio - Os problemas financeiros "obrigaram" o Botafogo a negociar uma de suas principais promessas das categorias de base. Entre o fim da última semana e o começo da atual, a diretoria do Alvinegro sacramentou a venda do zagueiro Lucas Pimenta ao Al-Wahda FC, clube dos Emirados Árabes Unidos.



O clube de General Severiano negociou 70% dos valores federativos do zagueiro ao clube asiático por 400 mil dólares (R$ 1.630.840,00, na cotação atual). O zagueiro assinou um vínculo de dois anos e meio com o Al-Wahda, atual sexto colocado no campeonato emiradense.



Lucas Pimenta foi um dos destaques do sub-20 no primeiro semestre de 2019 e foi chamado para treinar na equipe profissional com frequência na reta final da temporada. Apesar de nunca ter sido relacionado para uma partida pelo time principal, o zagueiro era cotado para integrar o elenco comandado por Alberto Valentim em 2020.



O dinheiro que entrou nos cofres do Botafogo foi visto com bons olhos, vista a tamanha dificuldade no fluxo de caixa do Glorioso neste fim de 2019. Vale ressaltar que o Alvinegro está com os salários de dezembro e a segunda parcela do 13º atrasados com jogadores e funcionários.



A situação é similar a de Glauber, companheiro de Pimenta durante boa parte da temporada no sub-20. O zagueiro, que também não havia sequer estreado na equipe profissional, foi negociado com o Al Nasr, dos Emirados Árabes, em julho de 2019.