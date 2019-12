Novo destino! Botafogo empresta Ezequiel ao futebol japonês

Notícia do mercado da bola:



O Botafogo está próximo de acertar o empréstimo do atacante Ezequiel, de 21 anos, para o Sanfrecce Hiroshima, da Primeira Divisão do Japão. O negócio está bem encaminhado. O jogador atuou pelo Cruzeiro em 2019. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 24, 2019

Será o segundo ano seguido de Ezequiel sendo emprestado. Em 2019, o atacante atuou no Sport no primeiro semestre e terminou o ano atuando pelo Cruzeiro. A Raposa, inclusive, tinha uma cláusula de compra fixada sobre o atleta de 21 anos, mas os problemas financeiros causados pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro inviabilizaram o negócio.A diretoria do Botafogo até possuía o desejo de contar com Ezequiel para 2020, mas o salário do atacante foi aumentado durante a passagem no Cruzeiro. Por isto, o clube de General Severiano viu um novo empréstimo como uma forma de fazer o caixa respirar. Vale ressaltar que o Sanfrecce Hiroshima vai pagar o salário do jogador de forma integral.O time japonês ainda terá a possibilidade de adquirir parte dos direitos de Ezequiel de forma definitiva - nos moldes de como aconteceu na negociação com o Cruzeiro. O atacante é um dos principais ativos do Botafogo e a atual situação financeira do time carioca faz com que nenhum jogador tenha status de inegociável.No Sanfrecce, Ezequiel terá a companhia dos brasileiros Leandro Pereira, ex-Palmeiras, Douglas Vieira, com passagem pelo Náutico, e Rhayner, ex-Fluminense. A equipe terminou em quinto no último Campeonato Japonês.