O Botafogo encaminhou a venda do atacante Ezequiel para o Sanfrecce Hiroshima, da Primeira Divisão do Japão. O clube alvinegro negociou 70% dos direitos econômicos do jogador por 1,2 milhões de euros, cerca de 5 milhões de reais. O jogador assina o contrato de três anos nesta quinta-feira.

Na última terça-feira, a reportagem do O Dia havia informado em primeira mão que a negociação entre os clubes estavam adiantadas.

*Mais informações em instantes