Marcinho (E) conhece o seu novo comandante no Alvinegro Gabriel Baron/Divulgação/Botafogo

Por MH

Em sua curtíssima passagem pelo Botafogo (exatos 22 dias), o técnico Ramón Díaz sequer teve a chance de comandar o time à beira do campo, uma vez que ele teve que se ausentar por causa de uma cirurgia. Agora já recuperado, o argentino afirmou que o clube não cumpriu o combinado — aguardar pelos 30 dias de repouso.

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria decidiu demitir o treinador e trazer de volta Eduardo Barroca, outro que ainda não conseguiu estrear, mas dessa vez por causa do quadro de Covid-19.

"O clube havia acordado um prazo e um mês para poder voltar. É uma lástima. Se apressaram um pouco nas decisões, sabemos que a situação do clube não era muito boa também, mas para um projeto certo há que se apostar. Não se respeitou o que havia sido acordado. É uma lástima, porque estava entusiasmado com esse projeto", disse Don Ramón, em entrevista ao Canal do TF.