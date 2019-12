Jogador do Santos estaria na mira do Botafogo para 2020

Rio - Depois de contratar Thiaguinho, do Corinthians, o Botafogo permanece monitorando o mercado em busca de mais um meio-campista para a próxima temporada. O alvo da vez é Jobson, volante do Santos. A negociação, contudo, não promete ser fácil.



Jobson não foi muito utilizado por Jorge Sampaoli. Com a saída do argentino, o meio-campista pode, finalmente, receber chances recorrentes como titular e ser utilizado com frequência. O atleta de 24 anos passará por uma avaliação de Jesualdo Ferreira, novo treinador do Peixe. Caso o português goste do atleta, a chance do negócio com o Botafogo acontecer é praticamente zero.



Com a saída de Sampaoli, Jobson pode virar uma peça importante no Santos em 2020 - já que não caiu nas graças do ex-treinador santista. O LANCE! apurou que o desejo do jogador é permanecer no Peixe. O Botafogo, contudo, monitora a situação e, caso o meio-campista não seja aproveitado por Jesualdo, promete intensificar a procura.



Os moldes da negociação seriam por empréstimo. A delicada situação financeira do Botafogo não permite a tratativa de forma definitiva. O negócio pode avançar nas primeiras semanas de 2020, tudo vai depender da avaliação feita pela nova comissão técnica do Santos. Vale ressaltar que o Peixe recusou propostas pelo jogador no meio de 2019.



Jobson entrou em campo apenas quatro vezes no último Campeonato Brasileiro, somando 119 minutos jogados na competição. O meio-campista chegou ao Peixe após se destacar no Red Bull Brasil - agora RB Bragantino - no Paulista, meses antes.